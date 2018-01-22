Выборы-2018: Собчак отнесет подписи в ЦИК 30 января

Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак собирается отнести подписи своих избирателей в Центризбирком 30 января.

Ранее сообщалось, что Собчак удалось собрать более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации ее кандидатуры на выборах президента РФ.

«Тридцатого января», — заявила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова, отвечая на вопрос корреспондента агентства РИА Новостей.

Напомним, что кандидатам от непарламентских партий для участия в выборах нового главы государства необходимо собрать минимум 100 тысяч подписей. Подписные листы должны быть предоставлены в ЦИК не позднее 31 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.