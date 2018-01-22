Президент Аргентины прибыл в Россию

Москва, 22 января. Президент Аргентины Маурисио Макри прибыл с официальным визитом в Россию. В понедельник в столичном аэропорту «Внуково-2» приземлился борт с аргентинским лидером.

Как стало известно, замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретил Макри в аэропорту, также присутствовали посол Аргентины в России Рикардо Лагорио и посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли. Гимны обеих стран исполнил почетный караул, передает РИА Новости.

Сопровождают главу Аргентины секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и министр иностранных дел республики Хорхе Фори.

Ранее сообщалось, что 23 января глава Аргентины встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке дня — вопросы развития всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Аргентины в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Макри обменяются мнениями и по актуальным международным темам.