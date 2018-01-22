США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

Центр ближневосточных исследований в Болгарии опубликовал статью «Тайные биолаборатории Пентагона», где проинформировал о разработке биологического оружия США в лабораториях, действующих под видом медицинских центров в 25 странах мира на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке, а также в Грузии и на Украине.

Автором статьи является известнейшая болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. Именно она раскрыла поставки американцами болгарского оружия «Аль-Каиде»1 (организация запрещена в РФ) и другим исламским террористам в Сирии, как морским, так и воздушным путями.

Талантливая болгарская журналистка традиционно подтверждает факты, изложенные в статьях, документами. Однако в Болгарии, чье руководство постоянно заявляет о демократии, построенной в стране, никакой реакции на это не последовало. Если, конечно, не считать реакцией тот факт, что Диляну Гайтанджиеву вызвали в Държавната агенция «Национална сигурност» (Государственное агентство национальной безопасности), но не за тем, чтобы уточнить пути поставок болгарского оружия экстремистам в Сирии, а чтобы выяснить, откуда произошла утечка информации об этом.

Диляна Гайтанджиева воспользовалась правом, данным ей болгарским законодательством, и отказалась сообщить свои источники информации. Вскоре из-за этого она была уволена из газеты «Труд», где работала. До сих пор ни один официальный представитель Болгарии не опроверг факты, изложенные в статьях болгарской журналистки. В суд за клевету на нее тоже никто не подал. Это стало еще одним доказательством того, что информация о поставках болгарского оружия исламистким боевикам соответствует действительности.

Теперь Диляна Гайтанджиева сообщила о том, как США открывают медицинские центры в различных странах и сообщают, что хотят улучшить там здравоохранение, а на самом деле работают там над новыми видами биологического оружия. Из 25 названных стран две — Грузия и Украина, граничат с Россией и, соответственно, то, что там происходит, может представлять потенциальную угрозу для нашей страны.

Заказчиком создания таких своеобразных медицинских центров во всех странах выступает Defense Threat Reduction Agency (DTRA) — Агентство по уменьшению угрозы, которое является одной из структур министерства обороны США.

Такое благовидное название оно получило в 1998 году, а до этого называлось более правдиво Defense Special Weapons Agency — Агенство специального оружия. Официально провозглашенная на его сайте dtra.mil цель работы — уменьшение последствий применения оружия массового уничтожения (ОМУ) и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. Агентство, например, работало в России, где в городе Щучье контролировало строительство в 2001-2009 годах объекта по уничтожению химического оружия. Через него финансировалась ликвидация ОМУ в странах СНГ, и при этом оно получало доступ к секретной информации. В 2012 году Россия отказалась продлевать договор о сотрудничестве с DTRA, и легальная разведывательная деятельность против нашей страны прекратилась.

На память приходит первая чеченская война, когда сразу несколько так называемых правозащитных организаций, преимущественно с американским финансированием, обучали чеченских сепаратистов разминированию якобы для помощи местному населению, страдающему от российских мин, хотя факты этих «страданий» приведены не были. Но даже ребенку понятно, что тот, кто обучен разминированию, умеет и минировать, и эти программы были скрытой военной помощью тем, кто воевал против нашей армии. Так же происходит и сейчас: под видом изучения методов борьбы с последствиями применения биологического оружия DTRA разрабатывает его новые виды.

То, что американцы проводят эксперименты для создания биооружия за границей связано с тем, что оно, в отличие от других видов ОМУ, обладает свойством самовоспроизведения, и даже небольшая утечка может привести к массовым эпидемиям. К тому же в странах, где руководство предано США, можно неофициально его тестировать на местном населении без его согласия. Кроме того, это позволяет скрыть тот факт, что США нарушают ими же подписанную Женевскую декларацию 1972 года, которая запрещает разработку и производство биологического оружия.

Медицинский центр США в Грузии был основан после подписания договора о сотрудничестве в сфере обороны между странами, это произошло в 2002 году. Согласно статье 6 этого договора, все американские сотрудники центра получили дипломатическую неприкосновенность, и это подтверждает то, что в реальности они занимаются созданием биологического оружия. Ведь если человек занимается разработкой методов борьбы с применением биооружия, то зачем ему неприкосновенность? А вот проведение биологических экспериментов для создания ОМУ является, в соответствии с главой 8 Римского статуса Международного уголовного суда, военным преступлением и, хотя США и не ратифицировали договор о создании этого суда, теоретически существует возможность выдачи американских граждан по запросу этого суда, особенно если в стране сменят проамериканскую политику.

Центр в Грузии носит благозвучное название National Center for Disease Control & Public Health (NCDC) — Национальный центр контроля болезней и общественного здравоохранения. Открыт он был 18 марта 2011 года. Грузинские СМИ преподнесли это как яркий пример бескорыстной помощи США системе здравоохранения их страны. Будущий украинский оппозиционер, а тогда еще президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что открытие центра имеет для грузинской медицины стратегическое значение и что «такого уровня инвестиции в советское время Россия в Грузию не вкладывала». При этом никто не обратил внимания, что на открытии присутствовал Эндрю Вебер — заместитель американского министра обороны, а не здравоохранения, руководителем центра была назначена Анна Жвания, которая до февраля 2008 года руководила службой разведки Грузии, а подчинялся он не министерству здравоохранения, а министерству обороны Грузии.

На удивленные вопросы о подчинении центра был дан официальной ответ о том, что там разрабатывают также методы защиты грузинской армии от биологического оружия. Правда, события августа 2008 года показали, что для разгрома этой армии биологическое оружие не нужно — достаточно обычного оружия, причем даже не российского, а советского. То же самое относится и к Украине.

Центр находится всего в 17 км от Тбилиси в поселке Алексеевка рядом с базой ВВС Вазиани, на которой служат американские инструкторы, подвергшиеся в августе 2008 года бомбардировке российской авиацией. Он имеет 22 лаборатории во всех уголках страны. В лучших традициях своего земляка Сталина грузинские руководители присвоили центру имя Ричарда Лугара. Он жив и является американским сенатором, автором вышеуказанной программы разоружения стран СНГ.

Об этой программе он заявил в конгрессе США: «Благодаря ей мы добыли русских секретных документов больше, чем американская разведка».

После торжественного открытия над центром опустилась завеса тайны. Никакой информации о помощи грузинским больным не появилось, научные публикации из этого центра в специализированных журналах полностью отсутствовали. Более того, первые два года грузинские ученые там вообще не работали, а все научные сотрудники были кадровыми американскими военными из специально созданного подразделения United States Army Medical Research-Georgia (USAMRU-G) — Медицинские исследования армии США-Грузия. Никакой открытой информации о деятельности центра за эти два года нет до сих пор.

В ноябре 2013 года утратил свою власть в Грузии любитель США и жевания галстуков Михаил Саакашвили. Наверное, поэтому в Регистре федеральных договоров США стала появляться информация о работе армии США в Грузии в области биотехнологии.



Исполнителями работ стали частные фирмы CH2M Hill, Battelle и Metabiota Inc., а заказчик остался прежний — DTRA. Частные фирмы, в отличие от армейских структур, не обязаны отчитываться перед американским конгрессом о своей деятельности. Кроме министерства обороны они производят биологические исследования для ЦРУ и других госструктур США. Фирма CH2M Hill получила от DTRA на свою деятельность в Грузии 161,1 миллиона долларов.



Фирма Battelle имеет договор на 59 миллиона долларов. Согласно рассекреченной информации, эта фирма с 1952 по 1965 год выполнила для армии США 11 договоров по программе биологического оружия:



Компания Metabiota Inc. получила от DTRA 18,4 миллионов долларов и прославилась тем, что во время ее работы в Сьера-Леоне врачи из Консорциума по геморрагической лихорадкe обвинили компанию в том, что она культивирует кровяные клетки в лаборатории и ставит неправильные диагнозы здоровым людям.



Последнее время все чаще пишут о возможности тайной энтомологической войны — распространении эпидемий с помощью насекомых. И вот NCDC устанавливает в 2014 году оборудование для работы с насекомыми, проводит опыты с песочной мухой вида Phlebotomine и даже делает официальные отчеты об этом, где указывает о заражении добровольцев.



Все это объясняется необходимостью борьбы с лайшманиозами, но эти болезни распространены в тропических и субтропических странах и для Грузии не характерны. Зато, начиная с 2015 года, жители Тбилиси стали жаловаться на то, что раньше мухи были только летом, а теперь появились такие, которые живут круглый год в санузлах и канализации и кусают людей во время купания. Также к удивлению энтимологов в Грузии в 2014 году появились тропические комары вид Aedes Aegypti, которые являются распространителями желтой лихорадки, острой тропической лихорадки, вирусов Чикунгунья и Зика. Позже они появились в Краснодарском крае и в северо-восточной Турции. Об этом информирует Центр профилактики и контроля заболеваний Европейского Союза.



Идет работа в NCDC и с клещами. По их отчетам за 2013-15 годы были собраны 6148 клещей с земли и 5871 клещ со скотины, а в 2016 году на исследование в центр отправлены еще 21590 клещей.



Однако при таком гигантском размахе работ и многомиллионых инвестициях смертность в Грузии от укусов клещей почему-то не снижается.

На конференции под интересным названием «Сегодняшние инновации — завтрашние боевые возможности» NCDC представил доклад «Новые подходы к обработке летучих мышей во время исследования появляющихся зоонозных патогенов в Грузии», в котором сообщалось о вскрытии 221 летучей мыши.



Сейчас уже известно, что именно летучие мыши являются распространителями таких опасных болезней как Эбола и ближневосточный респираторный синдром MERS, но способ передачи их человеку неизвестен до сих пор и предполагается, что он носит искусственный характер. Смерть 221 летучей мыши почему-то не заинтересовала западных экологов.

Не забыли в NCDC и про такую болезнь как сибирская язва. Проведено многоцелевое исследование иммунного ответа человека на нее в рамках программы НАТО «Наука для мира и безопасности».

Издание «Грузия и мир» в июне 2017 года в статье «Невидимая опасность — что изготавливает США в биологических лабораториях» сообщила: «В Грузии самое большое число случаев заболевания сибирской язвой было зафиксировано именно после задействования биологической лаборатории Лугара. По информации, распространенной Национальным центром контроля над заболеваниями, в 2012-2013 годах случаи сибирской язвы были зарегистрированы в регионах Картли и Кахети. В Квемо Картли было зарегистрировано 138 случаев, в Кахети — 49. В 2000-2010 годах годичное число случаев сибирской язвы колебалось от 15 до 62. С 2011 года начался рост количества случаев, и был зарегистрирован 81 случай («Информационный центр Кахети». 27 сентября 2013 г.)».



Исследовали в NCDC и столь «важную» для грузинских пациентов лихорадку денге. Ничего, что она встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.



Вырисовывается интересная картина: сердобольное правительство США, озабоченное здоровьем грузинского народа, выделяет на систему здравоохранения Грузии по последним данным более 300 миллионов долларов и присылает своих ученых в погонах. Однако они почему-то изучают экзотические болезни, нехарактерные для Грузии, а в стране появляются экзотические насекомые. При этом произошел еще один интересный случай: в 2014 году 34 человека в Грузии заболели редкой болезнью — геморрагической лихорадкой Крым-Конго, позже трое из них умерло. Из отчета Департамента ветеринарной медицины Грузии следуют, что источник болезни выявить не удалось, так как зараженные ею клещи и домашние животные не были обнаружены. Это явно указывает, что источник заражения был создан искусственно. При этом NCDC по его официальным данным не изучал эту болезнь, не начал почему-то экстренно изучать ее и после эпидемии, а, если верить отчету, заинтересовался ею только в 2016 году.



О том, как можно распространять вирус, свидетельствует случай, произошедший весной 2017 года на грузино-российской границе, где местные жители заметили дрон, рассыпающий белый порошок. Возможно, это и не связано с эпидемиями, но есть интересные обстоятельства: во-первых, в пограничной службе Грузии категорически отказываются комментировать это происшествие и сообщить информацию о дроне и порошке, во-вторых, незадолго до этого DTRA вдруг озаботилась охраной границ Грузии, хотя ничего общего с ее деятельностью это не имеет. Вот информация с сайта пограничной полиции Грузии от 19 мая 2017 года.



Более того, согласно Регистру федеральных договоров США DTRA выделило 9,2 миллиона долларов фирме Parsons Government Services International Inc., которая оказывает помощь в охране государственных границ.



Диляна Гайтанджиева не первый журналист, который утверждает, что США под прикрытием медицинского центра производят биологическое оружие. Пальма первенства тут принадлежит американцу Джеффри Силверману, который действует в Грузии под псевдонимом Джони Симонишвили. Он стал известен благодаря тому, что сумел сделать фотографии грузинских танков, разгружающися у границы с Южной Осетией, и тем самым доказал, что именно Грузия совершила акт агрессии в этом регионе.

В ноябре 2015 года в интервью изданию «Грузия и мир» он сообщил: «В лаборатории Лугара, которая расположена в окрестностях Тбилиси, производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении. Уверен, что в Грузии над животными и людьми проводятся опасные эксперименты. В тбилисской лаборатории производят сибирскую язву, чуму и т.н. свиной грипп. И, если произойдет несчастный случай, Грузия исчезнет с лица земли.

В Кутаиси складировано гораздо больше биоагентов, но внимание акцентировано на тбилисской биолаборатории. Также действует так называемая лаборатория растений в Кобулети. В лаборатории есть комнаты, где сжигают трупы.



Что касается экспериментов на людях, то они проводятся открыто, когда на население незаметно воздействуют различными разновидностями гриппа (вирусом) и лечат их экспериментальными вакцинами. Эти экспериментальные вакцины, переданные министерству здравоохранения Грузии, вызывают большие сомнения, так как они были пожертвованы оборонным департаментом США. Учтите, в жизни ничто никогда не дается даром, даром бывает только сыр в мышеловке. Два года назад инфицированный в лаборатории Лугара персонал тайно перевели на лечение в больницу «Арамянца» и заплатили, чтобы информация была скрыта от медиа-средств».



Газета «Грузия и мир» взяла интервью и у жителей поселка Алексеевка, где находится центр имени Лугара, вот выдержки из них.



Этери Сихарулидзе: «Я работала бортпроводницей и была абсолютно здорова, ничто никогда меня не беспокоило. Однако сейчас мне стало очень плохо. Если б такое происходило только со мной, я бы решила, что мне показалось. Однако в нашем районе почти у всех такое же положение со здоровьем. Даже дети плохо себя чувствуют, а о стариках вообще говорить не приходится. На моей улице всех нас одолевает одно и то же заболевание. Например, дней пять назад я так скверно себя почувствовала, что вынуждена была вызвать кардиолога. Жалуюсь на головные боли, головокружение, высокое давление. В моем квартале постоянно стоит отвратительный запах, такой, что летом мы почти не открываем окон. А если на дворе ветреная погода, этот запах ощущается гораздо сильнее обычного.



Никто не знает, чем они там занимаются в этой лаборатории, абсолютно закрытое пространство. Несколько лет назад в нашем квартале жили четыре их сотрудника, они были филиппинцами. Я тогда еще помогала этим мужчинам снять квартиру. Им постоянно было плохо. Двое из них даже скончались, а другие два внезапно исчезли».



Ирма Накани: «После того, как построили эту лабораторию, я не открываю окон, потому что у нас в квартале витают ужасные запахи. Многие жители получили опухолевые заболевания, и в своих болезнях они винят именно эту лабораторию. У меня постоянные головокружения, начались страшные головные боли, и я уверена, что именно от запаха. Когда мы устроили акцию протеста, сотрудники Лугарской лаборатории стали нам грозить — дескать, столько денег было вложено, что никто эту лабораторию закрыть не посмеет».

Сейчас центр имени Лугара переподчинен министерству здравоохранению Грузии, стало грузинской собственностью и его оборудование. Объявлено, что с 2018 года его будет финансировать правительство Грузии, а не США, как было до сих пор. Неизвестно произошло ли это, но 20 американцев продолжают там работать. Являются они военными или гражданскими специалистами, также не сообщают. А вот информация с сайта посольства США в Грузии: американский адмирал и сотрудники DTRA посещают Лугар-центр, явно озабоченные медицинской помощью грузинскому народу — все остается по-прежнему.

На Украине история «безвозмездной помощи местному здравоохранению из США» началась 29 августа 2005 года, когда между такими разными ведомствами, как министерство обороны США и министерство здравоохранения Украины было заключено соглашение о сотрудничестве в области профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. В нем подробно было указано, что должна сделать Украина, а именно: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности, предусмотренной этим соглашением, передать США для биологических исследований патогены (микроорганизмы, способные вызвать болезнь другого живого существа), а в пункте 4 статьи 7 было указано, что американцы получают доступ к государственным секретам Украины в этой области.



В любом нормальном государстве подписавший такое соглашение пошел бы под суд, но в самостийной державе свои правила. Как и в Грузии был создан возглавляемый гражданином США Майклом Заетом Science and Technology Center in Ukraine (STCU) — Научный и технологический центр на Украине, и точно так же по той же самой причине его американские сотрудники получили дипломатическую неприкосновенность. Также на Украине кроме центра было построены 15 лабораторий, которые расположены преимущественно в областных центрах: Днепропетровске, Харькове, Киеве (четыре), Херсоне, Виннице, Тернополе, Симферополе, Ужгороде и Одессе. Во Львове были созданы три лаборатории, в том числе и референс-лаборатория на базе НИИ эпидемиологии и гигиены.

На Украине создание лабораторий DTRA поручило фирме Black & Veatch Special Project Corp. на что ей было в целом выделено 198,7 миллиона долларов.

Средства на строительство на Украине постоянно исчезали, его стоимость росла и поэтому было переведено несколько платежей.

Работает на Украине и американская фирма Southern Research Institute, которая выполнила для Пентагона 16 договоров на разработку биологического оружия в 1951-62 годах.



Но спокойной жизни у американцев на Украине не было. Скандалы — неизменный спутник деятельности лабораторий DTRA на Украине. Уже в 2009 году на Западной Украине появился очаг вируса, который находился в Тернополе, где как раз располагалась одна из таких биологических лабораторий. Вирус вызывал очень тяжелое осложнение — геморрагическую пневмонию, от которой умерло 14 человек. В СМИ разразилась истерика, распространившая панические настроения по всей стране. Всего жертвами пандемии стало около 450 граждан Украины. После этого лаборатория в Тернополе была американцами закрыта, что является косвенным подтверждением ее причастности к трагедии. Однако американцы не остались в убытке — для ликвидации пандемии правительство Юлии Тимошенко закупило в США вакцины на 120 миллионов долларов.

После этого возглавляемая начальником управления капитального строительства Минобороны Украины Анатолием Илюхой правительственная комиссия в 2010-11 годах выявила немало фактов грубейшего нарушения правил и норм безопасности на объектах, способных привести к утечке штаммов весьма опасных инфекций. Интересно, что был зафиксирован факт, что одна вытяжная вентиляция выходила прямо в детское дошкольное учереждение. Хотя может это и не ошибка, а DTRA просто решило проверить воздействие своей продукции на детей.

Повторная проверка была проведена в мае 2012 года по инициативе вице-премьера Валерия Хорошковского с тем же результатом, и в 2013 году президент Украины Виктор Янукович заявил, что не будет продлевать соглашение с министерством обороны США, чей срок действия истек. Но вскоре произошла «революция достоинства» — мужского, как считают многие украинцы, и у США появилась возможность «заботиться» о здоровье украинского народа как им угодно и где им угодно.

Результаты работы центра на Украине — копия результатов в Грузии. Хотя есть отличие: в Грузии «борются» преимущественно с экзотическими болезнями и их распространением насекомыми и, по «случайному совпадению», местное население от них и страдает, а на Украине американские военные ученые «защищают» местное население от других болезней, но с тем же самым эффектом. Эпидемии этих болезней происходят постоянно, и их очаги почему-то появляются возле лабораторий, которые официально им противодействуют.



Эту особенность заметили даже на Западе. Так популярный в США интернет-портал infowars.com 15 июня 2015 года опубликовал материал под названием: «Зачем Пентагону нужны лаборатории на Украине? Следующим этапом развития украинской демократии может стать случайная вспышка вируса: зачем? Чтобы «защитить нас от террористов», конечно. И это самый большой страх жителей поселка Шелкостанция, где США будут бороться с «опасностью распространения биологического оружия».

«Почему? Возможно, потому что США сами создают биологическое оружие».

Дальше был рассказ о борьбе жителей, которые «не хотят быть морскими свинками» и протестуют против строительства биологической лаборатории в 70 шагах от жилых домов на берегу реки Ржавчик, чьи воды впадают в русскую реку Дон.

Заканчивается статья так: «Украина всего через год после того, как американская демократия пришла туда, добилась многого по планам ее помощников из-за океана. Минимальная заработная плата ниже, чем в Замбии и Гане. Добровольные батальоны, сформированные последователями Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, контролируют обширные районы. Недемократические журналисты и политики ликвидируются. Гражданские лица, новобранцы и другие, которые просто не могут бежать из страны, массово погибают. Существует цензура социальных сетей и общества. И, наконец, Украина стала одним из лучших мест в мире по торговле органами. Учитывая вышеизложенное, следующим этапом развития украинской демократии может быть случайная вспышка какого-либо вируса».



Американские журналисты как в воду глядели: в том же году произошла вспышка гриппа, от которой, по данным Министерства здравоохранения Украины, умерло 364 человек.



Единственное, в чем ошиблись авторы infowars.com так это в том, что жители поселка Шелкостанция не хотят быть не морскими свинками, а подопытными кроликами. В листовках, которыми они обклели близлежащий город Мерефа, говорилось: «Эта лаборатория будет режимным военным объектом Минобороны США! Подобная есть уже в Грузии! Ни нам, ни всей Мерефе это не нужно. Мы не хотим, чтобы нас использовали как подопытных кроликов в разработке биологического оружия».

Они добились победы — строительство лаборатории было отменено.

В декабре 2014 года американская армия закупает у фирмы Metabiologics Inc. ботулиновый токсин.



В 2016 году на Украине начинается эпидемия ботулизма от которой умирает четыре человека, а в 2017 году — еще восемь. Это по официальным данным.

В социальных сетях была названа цифра в 13 тысяч заболевших и значительно большее число погибших. С 1995 года на Украине не было зарегистрировано ни одного случая холеры. И вдруг в 2011 году в Мариуполе заболевают сразу 33 человека.



То же самое происходит и в 2014 году, в 2015 и 2017 годах: около 100 случаев зарегистрировано в Николаеве. Между тем, у работающей на Украине компании Southern Research Institute есть программа по борьбе против применения террористами штаммов холеры.



Активизировался в максимальной степени на Украине и туберкулез. Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Скотт Рикард по этому поводу заявил: «Если посмотреть на туберкулез на Украине, то это очень странная разновидность, которую не встречали ранее. Очевидно, что эту инфекцию модифицировали в лаборатории».

Интересно, что вспышки туберкулеза начались после открытия на американские деньги Международного института СПИДа и туберкелеза, который возглавил гражданин США Эллиот Перлман. Конец прошлого и начала этого года отмечены на Украине вспышками гепатита в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. Причем случаями заражения воды, ставшей источником вируса, заинтересовалась полиция и возбудила уголовное дело.



С началом активной работы DTRA на Украине началась массовая гибель от эпидемий не только людей, но и животных. Птичий грипп и африканская чума свиней нанесли тяжелый удар по сельскому хозяйству страны. Например, в 2015 году только на агрокомбинате «Калита» было убито и сожжено 60 тысяч свиней. В конце 2016 года ЕС запретил импорт птичьего мяса из Украины связи с эпидемиологической обстановкой в стране. По только что опубликованным данным за 2017 год, Украина, например, уже импортирует больше колбасы, чем экспортирует. Таким образом, Украина из конкурента на рынке сельскохозяйственной продукции превращается в рынок сбыта этой продукции из ЕС и США. Вложенные в лаборатории деньги возвращаются.

Украинский журналист Александр Роджерс высказывает даже предположение, что длительные невывозы мусора во Львове и отключения горячей воды в Киеве могли быть организованы специально, чтобы американцы могли оценить изменения эпидемиологической обстановки в этих крупных городах после этого.

Если такое происходит в Грузии и на Украине, где работают довольно много иностранных журналистов, то страшно и подумать что происходит в биологических лабораториях DTRA, например, в Африке. А между тем американское военное ведомство готовится открыть медицинский центр еще в одной приграничной с Россией стране — Азербайджане.

Создавая лаборатории на границах с нашей страной, США одновременно решают несколько задач.

1. Обходят ограничения Женевской конвенции 1972 года и создают биологическое оружие.

2. Получают информацию о патогенах, микроорганизмах, насекомых, путях распространения болезней, что дает возможность для создания биологического оружия для тайного конкретного применения против России.

3. Имеют возможность нанести удар по нашему животноводству, уменьшив с помощью вирусов поголовье крупного рогатого скота и птицы, а также дискредитировать российскую сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке.

4. Пытаются поставить нашу страну в фармацевтическую зависимость от своих производителей лекарств, так как тот, кто создал вирус, лучше всех знает, как с ним бороться.

29 апреля 2017 года МИД РФ официально заявило: «Нас не может не беспокоить планомерное развертывание военно-биологической инфраструктуры США по периметру российских границ. Особо тревожит значительное усиление размещенного в Грузии (п. Алексеевка) Управления медицинских исследований сухопутных войск США. Идет реализация аналогичных проектов Пентагона и в других соседних с нами странах».

Официальные украинские СМИ постоянно тиражируют лозунг: «Революция гидности (достоинства) заразила украинцев вирусом свободы». Без сомнения, «вирус свободы» освободил жителей Украины от нормальной жизни, но беда в том, что вместе с ним появились и другие вирусы, которые представляют смертельную опасность, причем не только для Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.