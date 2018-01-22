Захарова ответила Климкину, попросившему разобрать Арку дружбы народов на металлолом

Москва, 22 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала инициативу главы МИД Украины Павла Климкина, предложившего снести Арку дружбы народов в Киеве.

«Как же это прекрасно, когда аккаунты киевского режима начинают мироточить — сразу хочется приложиться. Как я понимаю, умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди», — написала Захарова в соцсети Facebook.

По словам российского дипломата, все пионеры на Украине были «люстрированы». Однако перед ними никогда не ставилась задача принимать участие в актах вандализма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что в стране не осталось пионеров, которые могли бы Арку дружбы народов в Крещатом парке «на металлолом разобрать».