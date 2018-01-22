Порошенко омрачил радостный праздник привкусом сапога «украинского оккупанта»



Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко попал в конфуз, заявив о топчущем землю Украины «сапоге украинского оккупанта».

Такую оговорку он допустил, когда поздравлял украинцев с днем соборности.

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.

Порошенко оговорился и заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта" https://t.co/tskxyKnFbY pic.twitter.com/6gYGYjvw1s — РИА Новости (@rianru) January 22, 2018

Отметим, что Порошенко и ранее допускал оговорки в ходе своих публичных выступлений. Так, во время выступления по случаю Дня дипломатии он, рассказывая о «российской агрессии», назвал украинский режим подлым.

«Дорогие друзья! Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко и как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин закрыл вопрос о территориальной принадлежности Крыма, присоединившегося к России по итогам референдума в 2014 году.

«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», – подчеркнул глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2016 года.