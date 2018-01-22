Выборы-2018: кандидат в президенты РФ Агурбаш отрицает наличие у нее гражданства Казахстана

Москва, 22 января. Кандидат на пост нового президента России Эльвира Агурбаш отрицает наличие у нее гражданства Казахстана. Она также заявила, что на партию «Альянс зеленых» оказывается давление со стороны.

«12 января мы предоставили в ЦИК справку от посольства Республики Казахстан о том, что я не являюсь гражданкой Казахстана», — заявила она журналистам.

Впоследствии Агурбаш позвонили из Центрального избирательного комитета и сообщили, что МИД Казахстана считает ее своей гражданкой. Кандидат в президенты РФ заявила, что МИД Казахстана в таком случае должен запросить у нее паспорт и место прописки.

По словам Агурбаш, на ее партию оказывается давление. От нее требуют, чтобы она сняла свою кандидатуру и отказалась от участия в выборах.

«Но я буду идти до конца», — подчеркнула она.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.