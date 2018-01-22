НАТО отреагировала на увольнение Грушко с должности постпреда РФ при альянсе



Брюссель, 22 января. НАТО поздравила Александра Грушко с назначением заместителем министра иностранных дел.

Представитель организации добавил, что альянс ожидает работы с ним, отметив что, «России самой решать, как она будет представлена при НАТО».

«Политика НАТО в отношении России остается неизменной: сильная оборона и значимый диалог», — подчеркнул он, указав на то, что организация ценит взаимодействие с Москвой и приветствует дальнейшие дискуссии в рамках Совета Россия — НАТО и других форматах», пишет РИА Новости.

«Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением. Мы ждем работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски», — сказал он.

Напомним, сегодня указ о назначении Грушко заместителем министра иностранных дел подписал президент РФ Владимир Путин. В документе уточнялось, что Грушко освобождается от должности постпреда России при НАТО, которую он занимал с 23 октября 2012 года.