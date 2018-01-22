Порошенко рассчитывает, что украинские СМИ сами ограничат «российские новости»
Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинские СМИ самостоятельно ограничивать «российские новости», чтобы не допустить информационного влияния РФ. Об этом он заявил, выступая в Киеве в честь Дня соборности Украины.
«Иногда их не без удовольствия тиражирует наша оппозиция. Время от времени пренебрегают даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские», — отметил он.
Порошенко заявил, что Украина координирует усилия со своими западными партнерами по ограничению российского влияния, а внутри страны он рассчитывает на саморегулирование СМИ.
Напомним, что ранее украинские власти запретили целый ряд фильмов, сериалов и музыки российского производства. Киев также осуждает украинских артистов, которые ездят на гастроли в Россию.