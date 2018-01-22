Сирия и ВКС РФ зачищают Идлиб: после Абу-Духура — вглубь региона, взятие анклава ИГ и Аль-Латамины

Представители Минобороны России заявили о начале наступления против боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в основной части провинции Идлиб. Ранее Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС освободила юго-восточную часть региона, в том числе взяла стратегическую авиабазу «Абу-Духур». В ведомстве также подчеркнули, что террористы, базирующиеся на этом направлении, вооружены танками, артиллерией и бронемашинами.

Значительная часть правительственных сил САР между тем продолжают зачистку территорий в окрестностях аэродрома и на юго-западной окраине соседней провинции Алеппо. Согласно сведениям телеканала Al Mayadeen, сирийские военные и ВКС РФ в результате недавней серии атак отбили девять населенных пунктов недалеко от Абу-Духура.

В этом районе на границе регионов между тем пока также сохраняется «котел», сформированный в ходе наступления САА на авиабазу, которое развивалось одновременно со стороны Алеппо и Идлиба. Причем внутри этого района, окруженного подразделениями войск САР, базируются не только отряды «Тахрир аш-Шам», но и бывшего «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Более того, последних даже больше. Поступают сообщения о том, что ИГИЛ1 захватывает контроль над этим анклавом, «поглощая в себя» «Ан-Нусру».

Несмотря на это, ключевыми задачами сирийской армии на данный момент останется продвижение внутрь провинции Идлиб и формирование буферной зоны вокруг стратегической базы, считает главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) он выразил мнение, что данный анклав не представляет серьезной угрозы, и потому правительственные войска пока могут сконцентрироваться на более значимых направлениях.

«После взятия авиабазы «Абу-Духур», а также одноименного города к западу от аэродрома (последнее, однако, пока точно не подтверждено), сирийские подразделения и союзные шиитские отряды продолжили наступление в направлении Центрального Идлиба. Одновременно еще продолжаются бои на западном фланге Абу-Духурской группировки. Также ведутся столкновения вокруг «Абу-Духурского котла», где находится в основном пехота ИГИЛ — от 800 до 1200 боевиков — и какое-то количество террористов «Ан-Нусры», некоторые из которых перешли под крыло ИГ. Но здесь фиксируются спорадические бои, поскольку полномасштабная операция по зачистке этого анклава в настоящий момент пока не проводится», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, основные силы в настоящий момент задействованы в столкновениях против «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и других группировок в районе Абу-Духура. После формирования более обширной буферной зоны в этом районе сирийская армия более плотно сконцентрируется на дальнейшем продвижении вглубь Идлиба, а также, вполне вероятно, займется дозачисткой территорий на севере Хамы, предполагает собеседник ФАН.

«Основные силы сейчас по-прежнему заняты на фронте против «Ан-Нусры», «Исламского движения Восточного Туркестана», «Ахрар аш-Шам» и других формирований, которые контратаковали позиции Абу-Духурской группировки САА. По мере завершения боев в предместьях этого города, скорее всего, мы увидим развитие наступления на Центральный Идлиб, а также, возможно, удары, направленные на срезание Аль-Латаминского выступа, то есть наступление на Аль-Латамину и Мурек», — считает Борис Рожин.

Таким образом, ситуация в районе «Абу-Духурского котла» пока заморожена, однако уже в скором времени она получит логичное развитие, уверен эксперт. По его мнению, это произойдет, когда часть сил высвободится из-под города Абу-Духур. Предположительно зачистка анклава ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры» может начаться уже в конце этого – начале следующего месяца. Штурм этого района, скорее всего, будет идти параллельно с тем, как другие подразделения САА будут продолжать продвигаться внутрь Идлиба.

«В любом случае придет время, когда армия САР будет разбираться с этим анклавом ИГИЛ. Думаю, сирийцам потребуется некоторое время для сосредоточения контингента против этих отрядов боевиков. Здесь может понадобиться порядка пяти-семи тысяч человек, чтобы сформировать плотное кольцо окружения и приступить к уничтожению этого «котла». Сейчас эту судьбу террористов откладывают несколько на потом, но я думаю, что к концу января – началу февраля стартует полномасштабная операция по ликвидации этой группы. Естественно, все это будет развиваться параллельно с расширением зоны контроля в Идлибе», — заключил наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.