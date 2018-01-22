Глава парламента САР встретил сирийскую девочку, спасенную российскими врачами

Дамаск, 22 января. Председатель парламента Сирийской Арабской Республики Хаммуда Сабаг встретился с семьей полуторагодовалой Марии Махмуд и координатором рабочей группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным, который доставил ребенка в Дамаск после лечения в России.

Девочка с рождения страдала онкологическим заболеванием сетчатки глаз, однако в феврале 2017 года ребенка доставили в Россию, где она прошла лечение. Врачам НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» и ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова» удалось спасти девочке жизнь и зрение.

«Маша, как все называют малышку, самый юный пациент из Сирии в нашей стране. Большую часть своей маленькой жизни она прожила в России, уже начала говорить по-русски. Россия всегда будет для нее второй родиной», — сказал Саблин.

В свою очередь Хаммуда Сабаг поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом и гуманитарную помощь сирийскому народу, отметив, активную работу группы Госдумы по связям с парламентом Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить объемы гумпомощи населению Сирии. Глава государства отметил, что Россия, Иран и Турция намерены подключить другие государства и международные организации к работе по оказанию гуманитарной помощи Сирии.