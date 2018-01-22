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Политика
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Украина
Климкин отреагировал на мирный сценарий Москвы по Донбассу
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    Климкин отреагировал на мирный сценарий Москвы по Донбассу

    17:15  22 Января 2018
    1072

    Климкин отреагировал на мирный сценарий Москвы по Донбассу

    Киев, 22 января. Сценарий Москвы по урегулированию конфликта в Донбассе никогда не пройдет, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве.

    Климкин отреагировал на озвученный министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сценарий по урегулированию кризиса на территории Донбасса.

    «Такой сценарий по определению никогда не пройдет», — объявил украинский министр.

    По его мнению, «очень сложно вести с Россией диалог по миротворцам». Однако Климкин добавил, что Киев будет «давить» на Россию.

    Климкин отреагировал на мирный сценарий Москвы по Донбассу

    Ранее Лавров отметил, что Донецкая Луганская народные республики должны получить статус, который гарантировал бы им русский язык, культуру, специальные связи с Россией. Также российский министр обратил внимание, что жители республик должны иметь право самостоятельно назначать местных чиновников.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #донбасс #украина #лавров #климкин #сценарий
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