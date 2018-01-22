В России ответили политологу, «поющему мантру» о невиновности ВСУ

Украинский политолог Василь Вакаров заявил, что наступление ВСУ в Донбассе и нападение на автобус могут быть частью пропаганды, а не реальным фактом. Писатель Николай Стариков объяснил, почему киевский эксперт «поет эту мантру», защищая Киев, которому нужна война.

По словам Вакарова, еще неизвестно, кто обстрелял автобус в «серой зоне» возле КПП «Еленовка» в Донбассе, в результате чего, как сообщалось, погиб один человек и один пострадал. При этом официальный Киев перекладывает вину за случившееся на Вооруженные силы ДНР.

«Я так же, как и все, хочу знать, кто действительно стреляет. Надо, чтобы были расследование и доказательства. Поэтому давайте отделять пропаганду от конкретного факта», — сказал Вакаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом его совершенно не смутило, что на снимках с места обстрела автобуса запечатлены машины ОБСЕ.

«Мы должны понять нашего украинского гостя. Ему же возвращаться туда. Если он определенный танец не оттанцует, определенные мантры не споет, его же туда не пустят или у него там начнутся серьезные проблемы», — пояснил слова Вакарова писатель Николай Стариков, возглавляющий «Партию Великое Отечество».

Специально для украинского политолога Стариков подчеркнул, что никаких «вооруженных бандитов» на территории ДНР нет, а есть армия — серьезная, вооруженная, с серьезной дисциплиной.

«А вот где есть незаконно вооруженные бандиты, так это националистические батальоны на контролируемой Киевом территории. Вот там бандиты могут быть», — подчеркнул писатель.

Он прокомментировал принятие Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, после чего случились «ползучее» наступление ВСУ на востоке Украины и обстрел автобуса.