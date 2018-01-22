18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне
Украина
В России ответили политологу, «поющему мантру» о невиновности ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России ответили политологу, «поющему мантру» о невиновности ВСУ

    20:30  22 Января 2018
    1748

    Стариков жестко ответил политологу, «поющему мантру» о непричастности ВСУ к нападению на автобус в Еленовке

    Украинский политолог Василь Вакаров заявил, что наступление ВСУ в Донбассе и нападение на автобус могут быть частью пропаганды, а не реальным фактом. Писатель Николай Стариков объяснил, почему киевский эксперт «поет эту мантру», защищая Киев, которому нужна война.

    По словам Вакарова, еще неизвестно, кто обстрелял автобус в «серой зоне» возле КПП «Еленовка» в Донбассе, в результате чего, как сообщалось, погиб один человек и один пострадал. При этом официальный Киев перекладывает вину за случившееся на Вооруженные силы ДНР.

    «Я так же, как и все, хочу знать, кто действительно стреляет. Надо, чтобы были расследование и доказательства. Поэтому давайте отделять пропаганду от конкретного факта», — сказал Вакаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    При этом его совершенно не смутило, что на снимках с места обстрела автобуса запечатлены машины ОБСЕ.

    «Мы должны понять нашего украинского гостя. Ему же возвращаться туда. Если он определенный танец не оттанцует, определенные мантры не споет, его же туда не пустят или у него там начнутся серьезные проблемы», — пояснил слова Вакарова писатель Николай Стариков, возглавляющий «Партию Великое Отечество».

    Василь Вакаров

    Специально для украинского политолога Стариков подчеркнул, что никаких «вооруженных бандитов» на территории ДНР нет, а есть армия — серьезная, вооруженная, с серьезной дисциплиной.

    «А вот где есть незаконно вооруженные бандиты, так это националистические батальоны на контролируемой Киевом территории. Вот там бандиты могут быть», — подчеркнул писатель.

    Он прокомментировал принятие Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, после чего случились «ползучее» наступление ВСУ на востоке Украины и обстрел автобуса.

    «Раньше жителей Донбасса убивали незаконно, а теперь их будут убивать по закону. На самом деле это не закон о деоккупации или закон о реинтеграции, он называется законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». И мы видим, что это за особенности: стреляют, незаконно захватывают территории, продолжают войну. Вот какие особенности украинской политики на территории Донбасса. В этой связи много вопросов, кто за этим стоит, кому нужна война. Сегодняшней киевской власти обязательно нужно военное положение, стрельба и возможность ее то усиливать, то заканчивать. Почему? Потому что если не будет войны, не будет красивых объяснений, что происходит, где высокий уровень жизни, где европейская интеграция и самое главное — где тысячи молодых людей, которые убиты в Донбассе и которые числятся пропавшими без вести. Украинская сторона многократно занижает свои потери. Буквально в разы. Как только закончится война, как только обменяют всех пленных на всех, первый вопрос, который матери зададут Порошенко: «Где наши сыновья и почему вы нам лгали все эти годы?» Ответа на эти вопросы нет, поэтому они затягивают войну», — считает Николай Стариков.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #всу #донбасс #украина #николай стариков #еленовка #василь вакаров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      20:53 22 Января 2018 814
      Читать
      18:52
      Сегодня

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Сегодня

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Сегодня

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Сегодня

      ПАСЕ выбрала нового председателя
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2813

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      18528

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38412

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4233

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38024
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      792
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      305
      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      18:24   22 Января 2018
      3731
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      3963