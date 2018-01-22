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Политика
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Россия
Выборы президента России: кандидат Полищук собрал около 70 тысяч подписей
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    Выборы президента России: кандидат Полищук собрал около 70 тысяч подписей

    17:35  22 Января 2018
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    Выборы президента России: кандидат Полищук собрал около 70 тысяч подписей

    Москва, 22 января. Представитель Партии социальных реформ Станислав Полищук, собирающийся участвовать в предстоящих президентских выборах в России, объявил, что в его поддержку собрано около 70 тысяч подписей.

    «Сбор подписей идет, собрано около 70 тысяч», — цитирует Полищука РИА Новости.

    Ранее он сообщил, что подписи в его поддержку собирают в 45 регионах России, а Партия социальных реформ намерена предоставить их в Центральную избирательную комиссию России в 20-х числах января. 

    В начале месяца ЦИК разрешил Полищуку открыть избирательный счет и начать предвыборную кампанию. Отметим, представителям непарламентских партий для регистрации в качестве кандидатов на выборы, согласно российскому законодательству, требуется собрать не менее 100 тысяч подписей. Последний день, когда их еще можно подать в Центризбирком, — 31 января.  

    Отметим также, что для самовыдвиженцев необходимое количество подписей в три раза больше: их должно быть 300 тысяч. Президент России Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, превысил эту норму более чем в пять раз. По состоянию на 22 января штаб российского лидера собрал один миллион шестьсот одиннадцать тысяч сто двадцать три подписи (1 611 123). 

    Напомним, всеобщий день голосования, когда россияне выберут президента страны на ближайшие шесть лет, назначен на 18 марта.   

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #голосование #полищук #выборы-2018 #партия социальных реформ
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