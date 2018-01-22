Анкара заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» в Конгрессе нацдиалога Сирии

Анкара, 22 января. Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе нацдиалога Сирии. Ее представителей не будет на мероприятии в Сочи, сообщает МИД Турции.

«PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG, боевое крыло партии) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили», — заявил представитель МИД Турции в комментарии РИА Новостям.

Он также подчеркнул, что список участников одобряется тремя странами: Россией, Турцией, Ираном.

Ранее Анкара допустила к участию в конгрессе представителей Сирийского курдского национального совета. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашенных на мероприятие.

Напомним, что конгресс нацдиалога по Сирии пройдет с 29 по 30 января в Сочи.