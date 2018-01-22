Число жертв среди мирного населения в Африне достигло 18

Москва, 22 января. При операции турецких военных в сирийском Африне число жертв среди мирного населения достигло 18 человек, еще 23 получили ранения, среди них есть дети и женщины.

«В результате артиллерийских и авиаударов Турции в общей сложности погибли 18 мирных жителей, 23 получили ранения, включая женщин и детей», — говорится заявлении представителя «Сирийских демократических сил» (SDF) Кино Габриэля.

По его словам, в ходе боевых действий три бойца SDF погибли. Габриэль также утверждает, что потери турецкой армии и поддерживающих ее «наемников» составили 40 человек убитыми и 300 ранеными, передает РИА Новости.

Напомним, что в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Поводом для этих действий турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал решение Вашингтона о создании в Сирии специального подразделения, составленного из проамериканских курдских отрядов.