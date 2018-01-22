Замглавы МИД РФ обсудил с послом США решение кризиса на Корейском полуострове

Москва, 22 января. Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов провел переговоры с послом США в России Джоном Хантсманом, в ходе которых обсуждались пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-­служба МИД РФ.

«Моргулов принял посла США в России Джона Хантсмана по его просьбе. В ходе беседы обсуждались перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили кризис на корейском полуострове с учетом результатов встречи переговоров Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом.