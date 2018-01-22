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Украина
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Политика
Замглавы МИД РФ обсудил с послом США решение кризиса на Корейском полуострове
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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом США решение кризиса на Корейском полуострове

    18:44  22 Января 2018
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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом США решение кризиса на Корейском полуострове

    Москва, 22 января. Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов провел переговоры с послом США в России Джоном Хантсманом, в ходе которых обсуждались пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-­служба МИД РФ.

    «Моргулов принял посла США в России Джона Хантсмана по его просьбе. В ходе беседы обсуждались перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также в Афганистане», — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили кризис на корейском полуострове с учетом результатов встречи переговоров Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #кндр #мид рф #северная корея
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