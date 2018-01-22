«Война против Сирии продолжается» — СМИ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон недавно объявил, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будут выполнены три условия.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Имперская катастрофа» (Imperial Disaster), опубликованной аналитическим изданием Global Research. Автор: Марк Тальяно (Mark Taliano).

Итак, три условия Белого дома: во-первых, полное уничтожение террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ); во-вторых, Башар Асад должен уйти в отставку; в-третьих, беженцы будут возвращены в Сирию.

Такое заявление просто шокирует своей непристойностью. Кроме того, оно представляет собой некую дымовую завесу, которая скрывает реальные имперские амбиции США. Мало того, что в соответствии с Нюрнбергскими принципами США являются самыми настоящими оккупантами на территории Сирии, так еще и поставленные ими условия ухода из этой страны являются просто-напросто невыполнимыми. И Вашингтон это прекрасно понимает.

Условие полного уничтожения ИГИЛ1 недостижимо, поскольку ИГИЛ — это активы США, и террористы будут оставаться в Сирии до тех пор, пока существуют сами Соединенные Штаты. Вашингтон ни за что не согласится так просто избавиться от очередного удобного повода ведения войны против человечества.

Австралийский эксперт по Ближнему Востоку Джереми Солт из университета Билкент простыми словами объясняет то, что уже давно должны были понять все люди:

«Война против Сирии продолжается. Многие решили, что все кончено, но это не так. Если бы не вмешательство извне, она бы вообще никогда не началась. Несмотря на то, что ИГИЛ уже была фактически уничтожена в Сирии, США отказываются уходить. Дело в том, что Вашингтон вел двойную игру, — публично он объявил ИГИЛ войну, но продолжал тайно с ней сотрудничать, а та в ответ продвигала американские интересы в регионе. США хотели, чтобы в восточной Сирии у власти оказались салафиты, и «Исламское государство» дало им шанс на это. По данным спутниковой разведки, можно заключить, что спецназ США проходил через позиции ИГИЛ по пути в Дейр-эз-Зор, — там армия США подобрала и переправила боевиков из Ракки вместе с их семьями на базу «Ат-Танф», где они тренировали и инструктировали их, предварительно переименовав в «повстанцев».

Точная оценка Солта лишь только царапает поверхность двуличности и преступности Запада. Приведем в пример отрывок из статьи Дэниела Мак`Адамса под названием «Тиллерсон обнародует новый план США по Сирии: Асад должен уйти!»:

«Американские войска останутся в Сирии, чтобы не дать сирийскому правительству восстановить контроль над теми частями Сирии, которые были освобождены от террористов ИГИЛ. Таким образом, со стороны США будет сделано все возможное, чтобы законное правительство Сирии не смогло возвратить себе контроль над своей собственной территорией? И где здесь хоть капля логики?»

Мак`Адамс уже давно пишет об излюбленной политике Вашингтона, которая подразумевает использование террористических активов (таких, как ИГИЛ) в качестве инструментов достижения своих геополитических целей.

Заявление «Асад должен уйти!» является проявлением преступной двуличности со стороны США, поскольку именно правительство Асада и его союзники находят смелость противостоять силам США в Сирии. Если Асад уйдет, террористы вернутся.

Как отмечает Мак`Адамс, в Ливии (в которой до вторжения США был самый высокий индекс развития в Африке) теперь проводятся рабские аукционы, а в Ираке погибло около полумиллиона человек за период с 2003 по 2011 год. И, конечно же, стоит упомянуть процветающих сегодня киевских националистов — еще один имперский проект.

Наконец, последнее и самое смехотворное условие — «беженцы должны быть возвращены в Сирию». Те сирийцы, которые захотят вернуться, уже наводняют освобожденные районы страны, но они никогда не вернутся в оккупированные террористами регионы.

США и их коалиционные союзники стремятся разрушить Сирию и поделить ее между собой. Требования Тиллерсона никогда не будут выполнены.

1 Организация запрещена на территории РФ.