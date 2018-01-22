Тиллерсон: США обеспокоены действиями Турции в сирийском Африне

Лондон, 22 января. США обеспокоены операцией вооруженных сил Турции против курдов в сирийском Африне, а также призывают обе стороны проявить сдержанность. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы обеспокоены действиями Турции в северной Сирии. Мы признаем и полностью осознаем законное право Турции защищать своих граждан от террористических элементов», — заявил Тиллерсон в ходе своего визита в Лондон.

Он также призвал обе стороны проявить сдержанность, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали операцию против курдов на северо-западе Сирии. Турецкие силы действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о которой ранее объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. За первые сутки операции авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна. Накануне к боевым действиям подключились и пехотные войска Турции.

Военная операция Турции стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «силы безопасности границы», в состав которых войдут около 30 тысяч человек. Согласно планам Вашингтона, подразделения «сил безопасности границы» должны находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Однако власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав их уничтожать.