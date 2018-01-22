Украинский социолог рассказал о двух шагах Киева до обнуления отношений с Россией

Социолог Евгений Копатько считает, что до полного «обнуления» отношений Украины с Россией осталось только два шага. Это разрыв дипломатических связей и объявление войны.

«Все, что можно, уже произошло. Все политические шаги уже сделаны, включая поставки на Украину летального оружия из США. Это то, что есть по факту», — сказал социолог в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он назвал большой проблемой, что из принятого Верховной радой Украины законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» полностью исключены минские договоренности.

«В информационном пространстве наблюдается такая волна: приняли закон — произошло обострение. Но вы вспомните, что происходит каждый день. Люди гибнут там каждый день. И это страшная трагедия, которая не проходит. Просто она на какое-то время вынимается из информпространства», — отметил Евгений Копатько.

Он подчеркнул, что «до полного обнуления отношений с Россией осталось два шага».