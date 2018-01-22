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Политика
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Украина
Украинский социолог рассказал о двух шагах Киева до обнуления отношений с Россией
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    Украинский социолог рассказал о двух шагах Киева до обнуления отношений с Россией

    17:06  22 Января 2018
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    Украинский социолог: «До обнуления отношений с Россией осталось два шага»

    Социолог Евгений Копатько считает, что до полного «обнуления» отношений Украины с Россией осталось только два шага. Это разрыв дипломатических связей и объявление войны.

    «Все, что можно, уже произошло. Все политические шаги уже сделаны, включая поставки на Украину летального оружия из США. Это то, что есть по факту», — сказал социолог в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Он назвал большой проблемой, что из принятого Верховной радой Украины законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» полностью исключены минские договоренности.

    Украинский социолог: «До обнуления отношений с Россией осталось два шага»

    «В информационном пространстве наблюдается такая волна: приняли закон — произошло обострение. Но вы вспомните, что происходит каждый день. Люди гибнут там каждый день. И это страшная трагедия, которая не проходит. Просто она на какое-то время вынимается из информпространства», — отметил Евгений Копатько.

    Он подчеркнул, что «до полного обнуления отношений с Россией осталось два шага».

    «И все движется к этому. Иллюзий строить не нужно. И люди, которые живут на линии фронта, понимают, что они рискуют каждый день. Люди, жизни которых поставили на размен большой политики. И предпосылок к диалогу на сегодняшний день я не вижу. Ожидания у людей самые пессимистичные. На европейцев не стоит рассчитывать, они допустили это, хотя выступали гарантами договоренностей в Минске. Единственными переговорщиками в этой ситуации могут быть американцы. Но та позиция, которую они заняли, поставив на размен два наших народа… Делайте выводы сами. Братоубийственная война продолжается», — заключил эксперт.

    Автор: Марина Степанова
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