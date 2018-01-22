Худяков отказался от участия в выборах и передал свои подписи в поддержку Путина

Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от партии «Честно» Роман Худяков отказался от участия в выборах.

Он также заявил, что намерен передать все собранные в его поддержку подписи действующему президенту РФ Владимиру Путину, который будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Отметим, что Худяков успел собрать 105 тыс. из 100 тыс. подписей, необходимых для регистрации кандидата.

«Мы готовы предоставить в комиссию все 105 тысяч, которые мы собрали, это было очень трудно. Я, как кандидат в президенты, снимаю свою кандидатуру с выборов. Мы считаем, надо поддержать кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина», — отметил Худяков.

Напомним, что выборы состоятся в марте этого года. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерен принять участие в выборах. Он уже собрал 1,6 млн из 300 тыс. подписей, необходимых для кандидата-самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография