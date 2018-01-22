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Политика
Глава СКП примет участие в переговорах по Сирии в Вене
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Сирия сегодня: Москва следит за операцией в Африне, Эрдоган ссылается на соглашение с РФ
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    Сирия сегодня: Москва следит за операцией в Африне, Эрдоган ссылается на соглашение с РФ

    18:00  22 Января 2018
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    Сирия сегодня: Москва следит за операцией в Африне, Эрдоган ссылается на соглашение с РФ

    Сирия, 22 января. Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на боевые действия в Африне между турецкими войсками и силами курдской самообороны. Сергей Лавров назвал провокацией действия США по отношению к сирийским курдам и в приграничных районах Сирии. Курды отказались от участия в конгрессе национального диалога в Сочи.

    Песков рассказал о реакции Кремля на боевые действия в Африне

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о действиях Кремля в связи с началом боевых действий в районе Африна на севере Сирии, откуда турецкие военные пытаются вытеснить курдские отряды народной самообороны, видя в них угрозу для безопасности Турции.

    По словам Пескова, Москва внимательно следит за происходящим в Африне, поддерживая контакты с Анкарой и с Дамаском и внимательно наблюдая за гуманитарной ситуацией в районе противостояния.

    «Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции [в Африне], — цитирует слова Пескова «Газета.ру». — Российские представители находятся в контакте как с сирийским, так и с турецким руководством».

    Дмитрий Песков озвучил позицию РФ по Африну

    По словам Пескова, для России по-прежнему приоритет — сохранение целостности Сирии. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва «внимательно наблюдают за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в районе Африна».

    Ранее стало известно, что 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии против сирийских курдов, отряды которых, по версии Анкары, являются ответвлением «Рабочей партии Курдистана» — организации, признанной в Турции террористической. Боевые действия против курдов в Африне ведутся с применением авиации. В ответ курды обстреливают турецкие приграничные города, с обеих сторон есть жертвы.

    По мнению российского МИД, обострение ситуации в районе Африна спровоцировали действия Соединенных Штатов в Сирии.

    Лавров назвал провокацией действия США в Сирии

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в подогревании сепаратистских настроений среди сирийских курдов, что могло спровоцировать вооруженный конфликт в районе Африна. Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров отметил, что США пытаются убедить сирийских курдов отказаться от диалога с официальным Дамаском, поощряя среди них сепаратистские настроения.

    «Пытаясь понять мотивы такой политики Вашингтона, нам ничего не остается, кроме как предположить, что это либо непонимание ситуации, либо сознательная провокация», — заявил Лавров, комментируя стремление Соединенных Штатов в том числе взять под свой контроль приграничные районы Сирии.

    Сергей Лавров осудил США за провоцировании конфликта в Сирии

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подготовка Турции к атаке на сирийских курдов в районе Африна началась после провокационных заявлений Вашингтона о возможности создания в Сирии неких «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью неприемлемо для Анкары.

    Сирийские курды не поедут в Сочи на конгресс нацдиалога Сирии

    Представительство Сирийского Курдистана в Москве приветствует усилия РФ по установлению мира в Сирии, но в настоящее время не видит смысла участия в конгрессе нацдиалога в Сочи. Об этом заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман, сообщает РИА Новости.

    «Мы всегда положительно оценивали усилия РФ, но в данный момент мы не видим смысла в участии в конгрессе в Сочи. Сейчас идет война, и для нас важнее вести оборону», — заявил Роди Осман.

    Кроме того, сирийские курды отказываются считать Турцию страной-гарантом перемирия в Сирии и не хотят сидеть с представителями Анкары за одним столом переговоров, отметил Осман.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сирийские курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи. Глава российского МИД подчеркнул, что необходимо обеспечить участие курдов в межсирийском диалоге.

    По инициативе России в Сочи 29-30 января должен пройти конгресс национального диалога Сирии, на котором планируется запустить процесс работы над новой сирийской конституцией. На конгрессе планируется заслушать все стороны конфликта в Сирии — и представителей официального Дамаска, и эмиссаров оппозиционных сил, как внешних, так в внутренних, включая представителей вооруженной оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #турция #лавров #песков #курды #африн
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