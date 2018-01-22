Сирия сегодня: Москва следит за операцией в Африне, Эрдоган ссылается на соглашение с РФ

Сирия, 22 января. Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на боевые действия в Африне между турецкими войсками и силами курдской самообороны. Сергей Лавров назвал провокацией действия США по отношению к сирийским курдам и в приграничных районах Сирии. Курды отказались от участия в конгрессе национального диалога в Сочи.

Песков рассказал о реакции Кремля на боевые действия в Африне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о действиях Кремля в связи с началом боевых действий в районе Африна на севере Сирии, откуда турецкие военные пытаются вытеснить курдские отряды народной самообороны, видя в них угрозу для безопасности Турции.

По словам Пескова, Москва внимательно следит за происходящим в Африне, поддерживая контакты с Анкарой и с Дамаском и внимательно наблюдая за гуманитарной ситуацией в районе противостояния.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции [в Африне], — цитирует слова Пескова «Газета.ру». — Российские представители находятся в контакте как с сирийским, так и с турецким руководством».

По словам Пескова, для России по-прежнему приоритет — сохранение целостности Сирии. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва «внимательно наблюдают за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в районе Африна».

Ранее стало известно, что 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии против сирийских курдов, отряды которых, по версии Анкары, являются ответвлением «Рабочей партии Курдистана» — организации, признанной в Турции террористической. Боевые действия против курдов в Африне ведутся с применением авиации. В ответ курды обстреливают турецкие приграничные города, с обеих сторон есть жертвы.

По мнению российского МИД, обострение ситуации в районе Африна спровоцировали действия Соединенных Штатов в Сирии.

Лавров назвал провокацией действия США в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в подогревании сепаратистских настроений среди сирийских курдов, что могло спровоцировать вооруженный конфликт в районе Африна. Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров отметил, что США пытаются убедить сирийских курдов отказаться от диалога с официальным Дамаском, поощряя среди них сепаратистские настроения.

«Пытаясь понять мотивы такой политики Вашингтона, нам ничего не остается, кроме как предположить, что это либо непонимание ситуации, либо сознательная провокация», — заявил Лавров, комментируя стремление Соединенных Штатов в том числе взять под свой контроль приграничные районы Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подготовка Турции к атаке на сирийских курдов в районе Африна началась после провокационных заявлений Вашингтона о возможности создания в Сирии неких «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью неприемлемо для Анкары.

Сирийские курды не поедут в Сочи на конгресс нацдиалога Сирии

Представительство Сирийского Курдистана в Москве приветствует усилия РФ по установлению мира в Сирии, но в настоящее время не видит смысла участия в конгрессе нацдиалога в Сочи. Об этом заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда положительно оценивали усилия РФ, но в данный момент мы не видим смысла в участии в конгрессе в Сочи. Сейчас идет война, и для нас важнее вести оборону», — заявил Роди Осман.

Кроме того, сирийские курды отказываются считать Турцию страной-гарантом перемирия в Сирии и не хотят сидеть с представителями Анкары за одним столом переговоров, отметил Осман.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сирийские курды включены в список приглашенных на конгресс в Сочи. Глава российского МИД подчеркнул, что необходимо обеспечить участие курдов в межсирийском диалоге.

По инициативе России в Сочи 29-30 января должен пройти конгресс национального диалога Сирии, на котором планируется запустить процесс работы над новой сирийской конституцией. На конгрессе планируется заслушать все стороны конфликта в Сирии — и представителей официального Дамаска, и эмиссаров оппозиционных сил, как внешних, так в внутренних, включая представителей вооруженной оппозиции.