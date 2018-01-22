Боевики обстреляли исторический квартал Дамаска из минометов

Дамаск, 22 января. Боевики обстреляли исторический квартал Дамаска. В результате атаки погибли пять человек, более восьми были ранены.

По информации РИА Новости, нападавшие сосредоточили огонь на квартале Баб-Тума в центре сирийской столицы. Огонь велся из минометов, рассказали в полиции Дамаска.

Обстрелу также подверглись районы Касаа и Дувейлия, которые считаются христианскими районами Дамаска.

«Погибли пять мирных граждан, более восьми граждан получили ранения в результате минометного обстрела квартала Баб-Тума», — отметили представители правоохранительных органов сирийской столицы.

При этом сообщается, что при обстреле районов Касаа и Дувейлия пострадали только постройки. Огонь, по всей видимости, велся из Джобара, добавили в полиции Дамаска.

Отметим, игнорируя договоренности о зонах деэскалации в Сирии, террористы регулярно обстреливают различные районы Дамаска.

Напомним также, что 21 января российские военные доставили в Сирию очередной гуманитарный груз. Помощь получили жители населенного пункта Кум-Эль-Висия в провинции Эль-Кунейтра — для них военнослужащие российской армии привезли 2 тонны гуманитарной помощи, а также поселения Мазраат Бейт-Джин, куда благодаря бойцам ВС РФ привезли 3 тонны продуктов питания.