«Порох надо держать сухим»: Лукашенко усиливает границу с Украиной и Прибалтикой

Минск, 22 января. Белоруссия планирует усилить защиту своей границы, реализовав комплекс мер, утвержденных президентом страны Александром Лукашенко.

Речь, в частности, идет о формировании новых подразделений погранслужбы на границе с Украиной и странами Прибалтики. По словам Лукашенко, Белоруссия сталкивается со множеством вызовов, исходящих от соседей.

«Южная граница, украинское направление, находится под влиянием тех процессов, которые происходят прежде всего на Украине. Что касается балтийского направления — то, что нас вкупе с Россией причисляют чуть ли не к агрессорам, тоже не проходит мимо наших ушей», — отметил он.

В связи с этим белорусский лидер заявил о необходимости «порох держать сухим», а границы тщательно охранять.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в прошлом году заявил о необходимости развивать взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Минска.

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