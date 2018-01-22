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Политика
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Общество
Религиозные общины России проведут беспрецедентную гуманитарную акцию в помощь Сирии
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    Религиозные общины России проведут беспрецедентную гуманитарную акцию в помощь Сирии

    16:57  22 Января 2018
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    Религиозные общины России проведут беспрецедентную гуманитарную акцию в помощь Сирии

    Москва, 22 января. Религиозные общины Российской Федерации планируют в феврале провести беспрецедентную гуманитарную акцию в помощь Сирии. Об этом журналистам рассказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.

    Речь идет о доставке партий гумпомощи жителям Сирийской Арабской Республики, а также сирийским беженцам, которые находятся в Ливане.

    «Делегация посетит основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христиан и мусульманских общин будут переданы партии гуманитарной помощи, собранной верующими России в помощь братскому народу Сирии»,  — цитирует его слова РИА Новости.

    Для раздачи семьям будут подготовлены специальные продуктовые наборы (рис, мука, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, детское питание).

    «Данная партия по объему груза будет носить беспрецедентный характер и будет превосходить до сих пор проводившиеся подобные акции», — подчеркнул иеромонах.

    Напомним, в конце ноября президент Российской Федерации Владимир Путин призвал нарастить объемы гуманитарной помощи мирным жителям САР.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #гумпомощь
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