Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал еще 154 доверенных лица Путина

Москва, 22 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 154 человека из второй части списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах-2018. Как говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в понедельник, в их число вошли артисты Сергей Безруков, Юрий Башмет, а также фигурист Илья Авербух.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина количестве 154 человек, — отмечается в постановлении Центризбиркома. — Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца».

На минувшей неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата Путина.

Напомним, действующий глава российского государства идет на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца. По последним данным, в поддержку Владимира Владимировича было собрано свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.