Киев, 22 января. Мэр Днепра (ранее Днепропетровск, — прим. ФАН) Борис Филатов рассказал, как пугал американских высокопоставленных политиков утечкой мозгов специалистов крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаша» в страны, настроенные против США.

О своем «не очень приятном разговоре» украинский чиновник поведал в эфире местного телеканала «Прямый». При этом Филатов так и не раскрыл, кого из «очень больших американских политиков» он пытался шантажировать.

«Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите? Больше говорить не хочу», — сказал Филатов.

При этом он указал на то, что сейчас положение дел на «Южмаше» изменилось в лучшую сторону.

«Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не могу загрузить «Южмаш» заказами. Сейчас есть первые лучи», — похвастался он, напомнив о том, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер страны.

Проблема финансовой стабилизации предприятия вынесена и на повестку Верховная Рада.

«Вы не представляете, какие там задолженности», — добавил Филатов.

Напомним, из-за отсутствия военных заказов одно из подразделений «Южмаша» ПМЗ, в советское время специализировавшееся на создании твердотопливных баллистических ракет, после распада СССР был вынужден заниматься производством кухонных комбайнов «Мрия».

Бедственное положение «Южмаша» ранее комментировал политический обозреватель Вячеслав Пиховшек. В частности, эксперт посетовал , что пока ведущие мировые державы заключают сделки на закупки российских ЗРК, «Южмаш» собираются превратить в туристический объект, отмечает «ПолитНавигатор».