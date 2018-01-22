Собянин назвал цель проведения школьных референдумов в день выборов-2018

Москва, 22 января. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, для чего проводятся школьные референдумы в день выборов президента.

«Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки, это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит, — сказал Собянин, выступая перед членами общественной палаты Москвы в понедельник. — Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе».

По словам градоначальника, это «вызовет шероховатости при движении избирателей» и никак не скажется на явке.

Как сообщало издание «Ридус», социологи Всероссийского центра общественного мнения полагают, что действующему главе государства Владимиру Путину достанется около 73,2—76,8% голосов россиян на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

Ранее стало известно, что в поддержку Путина на выборах-2018 собрали свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.

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