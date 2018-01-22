Нацбанк Украины назвал сумму долговых обязательств Киева перед МВФ

Киев, 22 января. Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий заявил, что общая сумма долговых обязательств Украины перед Международным валютным фондом составляет 12,1 миллиарда долларов.

«Обязательства НБУ перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 миллиарда долларов. Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме 4,9 миллиарда долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов», — заявил Чурий.

Стоит отметить, что четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года МВФ перечислил первый транш в размере пяти миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в размере 1,7 миллиарда. В 2017 году Украина получила только один миллиард долларов.