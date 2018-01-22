Шредер призвал отменить бессмысленные антироссийские санкции ЕС

Берлин, 22 января. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что рассчитывает на постепенную отмену антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что считает ограничительные меры бессмысленными.

«Я считаю их бессмысленными и рассчитываю, что при развитии ситуации в Донбассе, если будет прогресс в отводе вооружений, обмене пленными, будет время сказать, что мы будем смягчать санкции, а не говорить об усилении», — цитирует Шредера ТАСС.

Экс-канцлер ФРГ, который также является председателем Совета директоров компании «Роснефть», подчеркнул, что европейские санкции не влияют на работу нефтегазовой компании в Германии.

Отметим, Шредер известен как последовательный противник антироссийских санкций. В октябре прошлого года он заявил, что в более слабой России заинтересован Вашингтон, но никак не ЕС. По словам Шредера, Берлин, равно как и Брюссель, желает видеть Россию процветающей страной и постоянным торговым партнером.

Напомним, Москва является активным участником урегулирования ситуации в Донбассе. В конце прошлого года в регионе был осуществлен крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

Обмен был бы невозможен, если бы не участие президента России Владимира Путина, который провел телефонные переговоры с главами республик.