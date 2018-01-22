В Госдуме предложили обсудить ситуацию с операцией в Африне на Конгрессе в Сочи

Москва, 22 января. Переговоры в четырехстороннем формате по сирийскому Африну можно было бы провести на площадке Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Россия может выступить инициатором переговоров в четырехстороннем формате по данному вопросу.

Так, отвечая на вопрос о возможности провести переговоры по сирийскому Африну в четырехстороннем формате (Иран, Россия, Турция и Сирия), Чепа заявил о необходимости скорейшего решения данной ситуации, поскольку все осознают факт того, что именно Соединенные Штаты попытками разделить Сирию на несколько частей сынициировали эту проблему.

«Необходимо проводить переговоры. Я абсолютно уверен, что Россия может выступить здесь инициатором круглого стола», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Напомним, что в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена прекращать ее.