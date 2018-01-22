Оппозиция Сирии считает, что России должна быть отведена важная роль в политическом урегулировании

Москва, 22 января. Глава делегации комиссии сирийской оппозиции по переговорам Насер аль-Харири заявил, что России должна быть отведена ключевая роль в процессе политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

«Мы прибыли сюда надеясь, что России будет отведена в политическом процессе центральная роль, наряду с вашими военными действиями, которые, как вы сказали, являются беспристрастными, но большая часть сирийского народа считает иначе», — сказал Харири, комментируя предстоящий Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция. Кроме того, глава государства отметил, что благодаря межсирийским переговорам в Астане были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации, что стало хорошей основой для переговоров между оппозицией и правительством Сирии под эгидой ООН.