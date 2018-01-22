Пенс рассказал о сроках переноса посольства США в Иерусалим

Тель-Авив, 22 января. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что посольство США в Израиле не переместят в Иерусалим до конца 2019 года.

«В ближайшие недели наша администрация продвинет планы по открытию посольства в Иерусалиме и посольство США откроется там до конца следующего года», — цитирует Пенса ТАСС.

Он также напомнил, что израильской столицей является Иерусалим. В связи с этим президент США Дональд Трамп распорядился начать предварительный перенос посольства страны из Тель-Авива.

Напомним, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля в конце прошлого года. В воскресенье Пенс прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне, в которое также вошли Египет и Иордания. Изначально его визит должен был пройти в декабре 2017 года, однако его о сдвинули на январь 2018 года из-за действий американского лидера.

Президент России Владимир Путин после встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом раскритиковал решение США по Иерусалиму. Москва и Анкара считают этот шаг дестабилизирующим ситуацию в регионе, пояснил он.

