США не пытаются бороться с терроризмом в Афганистане — эксперт

Москва, 22 января. Политика США не предполагает активной борьбы с террористами в Афганистане. Об этом в понедельник заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров, комментируя недавний теракт в Кабуле.

«Политика США не предусматривает активной борьбы, уничтожения талибов как партизанского движения в таком советском стиле. Они просто вытесняют их на периферию, и если талибам даже удается провести один, другой, третий теракт в Кабуле, то относятся очень спокойно», — отметил он.

По его словам, несмотря на вывод основных сил, США по-прежнему сохраняют свое сильное влияние на афганское правительство. Американские военные выступают в качестве советников и частично участвуют в боевых действиях, пишет Infox.ru.

Напомним, что 20 января боевики запрещенной в России организации «Талибан»1 устроили стрельбу в отеле в Кабуле. В результате теракта погибли 14 человек, в том числе, граждане Украины и Казахстана.

1 Организация запрещена на территории РФ.