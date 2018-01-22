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Сирия новости 22 января 19.30: САА заняла Абу Духур под прикрытием ВКС РФ, атака смертника «Нусры» в Идлибе
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    Сирия новости 22 января 19.30: САА заняла Абу Духур под прикрытием ВКС РФ, атака смертника «Нусры» в Идлибе

    19:30  22 Января 2018
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    САА заняла Абу Духур под прикрытием ВКС РФ

    Сирия, 22 января. САА при помощи ВКС РФ освободила город Абу Духур в провинции Идлиб. Бригада «Джейш Ат-Тувар» опровергла сообщения о переходе в ряды ССА**. «Нусра»*** провела атаку с участием смертника на авиабазу армии САР в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказали воздушную поддержку САА в провинциях Хама и Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Абу Духур на юго-востоке Идлиба.

    «Исламское государство»1: атаковало военные лагеря курдов недалеко от населенного пункта Аль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор; утратило деревню Абу-Харик к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): при помощи турецких войск заняла населенный пункт Басрайя в кантоне Африн в провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: направила смертника к позициям САА близ авиабазы «Абу Духур» в Идлибе; подверглась обстрелам САА к северу от Хамы.

    «Джейш Ат-Тувар»: опровергла сообщения о переходе на сторону ССА в Алеппо.

    Курды: подверглись бомбардировке ВВС Турции в провинции Алеппо; оказались под обстрелом турок в северной части Хасаки; понесли потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкие войска вместе с Сирийской свободной армией (ССА) продолжают наступать в курдском кантоне Африн с северо-запада. Согласно данным оппозиционных военных источников сети Twitter (NRVR11) и (QalaatAlMudiq),  в результате вооруженных столкновений в районе города Азаз на севере провинции под контроль союзников перешел населенный пункт Басрайя. Немного продвинувшись, турецкие силы возобновили ракетные обстрелы позиций Демократической армии Сирии**** (SDF) из ПТРК. Кроме того, в регионе продолжают проводить боевые вылеты турецкие военные самолеты.

    Между тем представители бригады «Джейш Ат-Тувар», действовавшей совместно с курдскими отрядами, опровергли слухи о переходе на сторону «свободной армии». Согласно информации курдских источников, командование «Джейш Ат-Тувар» выступило с заявлением о том, что дезинформирующие сообщения, опубликованные в сети Telegram, а также на Twitter-канале формирования, совершенно не соответствуют действительности и были распространены турецкими хакерами. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В провинции Дейр-эз-Зор возобновилось вооруженное противостояние между Сирийскими демократическими силами (SDF), выступающими при поддержке Соединенных Штатов Америки, и террористами «Исламского государства», скрывавшимися в районах, оккупированных курдами. Как передает Twitter-канал (khadim03213) со ссылкой на медиа-портал ИГИЛ1 Al Amaq, боевики ударили по курдским военным лагерям в районе населенного пункта Аль-Бахра, где накануне произошло нападение смертника ИГИЛ. «Аль-Амак» утверждает, что по меньшей мере 20 курдов были убиты, однако курдские новостные порталы пока не подтверждали данные сведения. Таким образом, несмотря на помощь западного альянса, «демократические силы» продолжают нести потери в живой силе. Активность террористической группировки по-прежнему отмечается в окрестностях населенных пунктов Гаранидж, Аль-Хаджин и Аш-Шафаа.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Силы Сирийской арабской армии (САА) продолжают продвигаться в провинции Идлиб в рамках крупномасштабного наступления против исламистов террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Спустя несколько часов ожесточенных боев правительственным войскам удалось освободить город Абу Духур, расположенный западнее одноименной авиабазы. Отмечается, что штурм города проходил под прикрытием российских военных самолетов. О потерях со стороны радикалов антиправительственных группировок не сообщается. Тогда как оппозиционные источники заявляют о том, что правительственные войска лишились нескольких военнослужащих в результате взрыва заминированного автомобиля смертника, направленного к позициям САА террористами «Джебхат Ан-Нусры»1 и «Исламского движения Восточного Туркестана». Тем не менее официальные информагентства пока не подтверждали данные сведения.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Правительственные войска вместе с проасадовскими формированиями «Лива Аль-Кудс» и «Щит Каламуна» возобновили наступление на опорные пункты террористов «Исламского государства» северо-восточнее административного центра провинции. Как передает агентство новостей Al Masdar News, части САР и ополченцев-шиитов при поддержке российских ВКС отбили у ИГИЛовцев населенный пункт Абу-Харик. Напомним, накануне под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли деревни Аль-Тутах и Аник Баджара. Таким образом, несмотря на широкомасштабное наступление в Идлибе, САА также продолжает зачищать территории Сирии от боевиков ИГИЛ, ранее бежавших из района города Акербат под натиском САА и ВКС РФ.

    Новостное агентство Masar Press Net, связанное с оппозицией, утверждает, что обстрелам армии САР подверглись военные объекты исламистов «Джебхат Ан-Нусры» неподалеку от города Аль-Латамина, откуда боевики зачастую открывают огонь по мирным населенным пунктам. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Турецкий информационный портал QASIOUN News сообщает о том, что артиллерийские дивизионы турецкой армии ведут огонь по укрепрайонам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Рас Аль-Айн близ границы с Турецкой Республикой. Вероятно, обстрел был проведен в качестве ответных действий на протесты мирных жителей, требовавших прекратить военную операцию «Оливковая ветвь» на территории независимой Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, несмотря на то, что законное правительство Сирии осудило действия Турции, Анкара не намерена прекращать наступление против, по ее мнению, «террористических» курдских формирований.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 22 января 19.30: САА заняла Абу Духур под прикрытием ВКС РФ, атака смертника «Нусры» в Идлибе
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