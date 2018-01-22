Выборы президента 2018: Сурайкин собрал 170 тысяч подписей в свою поддержку

Москва, 22 января. В поддержку регистрации кандидата в президенты РФ председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина собрано 170 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

«Сбор подписей прекращаем и переходим к обработке подписей, — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник. — Сейчас подписи из регионов повезем в Москву и будем выбирать лучшие для подачи в Центризбирком».

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря минувшего года. По последним данным, в поддержку участия действующего президента России Владимира Путина в выборах-2018 собрано более 1,6 миллиона подписей граждан. Почти 73% избирателей, как показали опросы, уже сейчас готовы отдать свои голоса за нынешнего президента.

Владимир Путин. Биография.