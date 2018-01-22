Москва, 22 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду на участие сирийской оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии. Об этом он заявил на встрече с главой делегации комиссии сирийской оппозиции по переговорам Насером аль-Харири.

«Россия приветствовала бы участие делегации вашей комиссии в конгрессе нацдиалога в Сочи», — сказал Косачев.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тысячи человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.