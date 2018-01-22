Выборы-2018: пункт о регистрации доверенных лиц Путина включен в повестку заседания ЦИК

Москва, 22 января. Вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина включен в повестку заседания Центральной избирательной комиссии РФ, назначенного на 22 января.

«О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», — следует из повестки заседания, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Напомним, действующий глава российского государства идет на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца. Ранее ЦИК России уже зарегистрировал первую часть доверенных лиц Путина на президентских выборах-2018, в данном списке имеется 259 фамилий.

Как отмечал сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев, во вторую часть списка доверенных лиц были включены представители 85 регионов России.

В общей сложности в список фигурирует более 400 человек.

Отметим, что по российскому законодательству кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц.

Ранее стало известно, что в поддержку Путина собрали свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.

Владимир Путин. Биография