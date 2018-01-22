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МИД РФ открыл аккредитацию для журналистов на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
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    МИД РФ открыл аккредитацию для журналистов на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    15:45  22 Января 2018
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    МИД РФ открыл аккредитацию для журналистов на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    Москва, 22 января. МИД РФ объявил о начале аккредитации журналистов на конгресс национального диалога Сирии, который пройдет с 29 по 30 января в Сочи.

    «29-30 января в городе Сочи состоится общесирийский форум — конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в САР», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

    На мероприятие приглашаются российские и иностранные журналисты. Отмечается, что аккредитация будет открыта с 22 по 25 января.

    Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по предложению России.

    Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу президента России Владимира Путина с участниками Конгресса сирийского нацдиалога.

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #сирия #мид
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