МИД РФ открыл аккредитацию для журналистов на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 22 января. МИД РФ объявил о начале аккредитации журналистов на конгресс национального диалога Сирии, который пройдет с 29 по 30 января в Сочи.

«29-30 января в городе Сочи состоится общесирийский форум — конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в САР», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

На мероприятие приглашаются российские и иностранные журналисты. Отмечается, что аккредитация будет открыта с 22 по 25 января.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января по предложению России.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу президента России Владимира Путина с участниками Конгресса сирийского нацдиалога.