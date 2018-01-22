Косачев уверен, что Конгресс нацдиалога Сирии не помешает переговорам в Женеве

Москва, 22 января. Женевский процесс уже не вызывает удовлетворения в Сирии, однако ему нет альтернативы. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, который встретился с главой объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

«Мы знаем, что женевский процесс в его нынешнем состоянии практически ни у кого не вызывает удовлетворения. Ни в Дамаске, имея виду официальные власти, ни в рядах оппозиции. Но мы не видим альтернативы женевскому процессу», — подчеркнул российский сенатор.

Косачев добавил, что Конгресс национального диалога Сирии не будет мешать переговорам в Женеве. Кроме того, он указал на позитивную роль межсирийских встреч в Астане.

Напомним, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к проведению в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии.