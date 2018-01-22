Благодаря Путину Россию стали уважать на арене мировой политики — Вячеслав Бочаров

Доверенные лица Владимира Путина временно приостановили свое членство в Общественной палате Российской Федерации на период выборов, об этом сообщил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

18 членов ОП РФ являются доверенными лицами действующего российского лидера.

Первый заместитель секретаря ОП РФ, герой России и доверенное лицо Владимира Путина Вячеслав Бочаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему поддерживает кандидатуру российского лидера, а также объяснил, почему важно прийти на избирательный участок 18 марта 2018 года и сделать свой выбор.

«Скажу за себя, почему я принял решение поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Если трезво взглянуть на те события, которые произошли в период руководства Владимира Владимировича Путина страной, то каждый должен честно призвать значительные изменения в лучшую сторону. Мы видим, насколько изменилось государство, насколько изменилась сфера социального обслуживания населения, как изменилась система здравоохранения, насколько выросло качество образования», — перечисляет Вячеслав Бочаров.

Собеседник ФАН также отметил, что изменились и сами россияне — граждане нашей страны стали уважать себя.

«Благодаря Владимиру Владимировичу Россию стали уважать на арене мировой политики. Российская Федерация стала тем государством, без которого ни один политический вопрос в мире не решается. Для меня, как для человека, который в погонах прослужил государству 35 лет, это является немаловажным фактором. Я буду делать все, как доверенное лицо Владимира Владимировича, чтобы распространить как можно больше информации о его успехах. О некоторых его достижениях в период руководства страной порой не сообщалось. Но я с ним встречался, и я вижу, насколько человек вырос с того момента, когда он пришел в политическую систему нашей страны. Нет такой страны, в которой человеку сказали бы «Россия», а он бы не ответил на это «Путин», и наоборот, где бы ему сказали «Путин», а он бы не ответил «Россия», — заключил Вячеслав Бочаров.

Кроме того, он отметил, что россиянам стоит прийти на избирательный участок в день выборов и оказать доверие политической системе.

Напомним, Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. В его поддержку было собрано более полутора миллионов подписей.