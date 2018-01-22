Путин высоко оценил работу главы РАН Сергеева

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Российской академии наук Александром Сергеевым заявил, что у того получается справляться с возложенными на него задачами.

Как отмечается на официальном сайте Кремля, высокую оценку работе Сергеева президент Путин дал во время встречи с известным физиком.

«Хотел бы обратить внимание на то, что Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у Вас пока получается», — приводит сайт Кремля заявление Путина.

Отметим также, что президент РАН во время общения с Путиным обозначил главные задачи, которые стоят перед Академией. Сергеев отметил, что перед РАН стоят в том числе важнейшие задачи научной дипломатии. По словам Сергеева, он попросил помощи у Путина по ряду вопросов.

Напомним, Сергеев был избран главой Российской академии наук в конце сентября минувшего года. В ноябре российский лидер Владимир Путин также доверил Сергееву должность заместителя председателя президентского совета по науке.