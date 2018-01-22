«Порошенко останется без трусов»: сотни тысяч украинцев угрожают «публично унизить» своего президента

Вступивший в силу с 19 января приказ министерства финансов Украины о «монетизации» пособий малоимущим, а также специальный документ кабмина об урезании привилегий для целого ряда категорий пенсионеров вновь взбудоражили и без того беспокойное украинское общество.

Среди лозунгов на проходящих по всей стране акциях несогласия с социальными нововведениями Киева впервые прозвучали не только призывы насильственного свержения действующей власти, но и «предания позору» действующего главы обнищавшего государства. По некоторым данным, силовые структуры оказались не готовы к подобному развитию событий. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Необходимо экономить на всем. Снизить уровень потребления электроэнергии, газа и даже отказаться от централизованного отопления: эти меры временные, но в итоге всем нам они пойдут на пользу», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подписывая одобренное президентом Петром Порошенко положение о ликвидации так называемых «субсидий на услуги ЖКХ».

На днях правительство ввело в действие крайне непопулярный документ, согласно которому тысячи украинских семей автоматически лишаются права 60- и даже 20-процентной скидки на оплату «коммуналки». Вместо этого наиболее «экономным» семьям предлагается получить компенсацию за неиспользованные киловатт-часы электричества и сниженные до минимума градусы отопления в батареях. Но вот ведь в чем дело: сумма упомянутой компенсации по сравнению с теми же субсидиями ничтожно мала.

«Я уже рассчитала, сколько именно получу в результате такой «монетизации», — отметила в беседе с корреспондентом ФАН участница антиправительственной акции в Харьковской области, экономист Валентина Гичуй. — Из суммы в 3 тысячи гривен (100 долларов), которые я должна буду заплатить за квартиру, мне «простят» всего 200 гривен. Раньше «прощали» 2 тысячи. Могу я жить дальше при таких тарифах?».

На этот поистине риторический вопрос попытался ответить глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он официально заявил, что его структура не намерена терпеть убытки из-за всякого рода «субсидий и привилегий» для населения.

«Нужно отменить льготы на газ для населения, платить по рыночной цене будут и бедный, и богатый», — довольно неосторожно заявил чиновник.

Игнорирование подобного заявления президентом Украины Петром Порошенко, потратившего, по некоторым данным, около $500 тысяч на семейный отдых на Мальдивах, вызвало брожение в обществе. Организованные протестные акции практически синхронно состоялись в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Житомире, Чернигове, Хмельницком и других крупных городах. Акция в Харькове носила довольно оригинальный характер: против урезания льгот выступили ветераны органов МВД и КГБ (СБУ), которых лишили не только тех же субсидий, но и права бесплатного проезда в общественном транспорте и возможности лечения в ведомственных санаториях.

«Лично я не голосовал за Порошенко и его команду на прошлых выборах, но за него голосовали многие мои коллеги, — сказал Федеральному агентству новостей куратор харьковской инициативной группы, бывший офицер внутренних войск Владимир Ш. (фамилию собеседник отказался называть по понятным причинам). — С моей пенсией в 2,5 тысячи гривен и при отсутствии субсидий и льгот я в буквальном смысле останусь без трусов. Пусть тогда и Порошенко либо уйдет в отставку, либо останется без трусов! Уж мы-то знаем, как этого добиться».

Каким образом сторонники акции планируют оставить президента без нижнего белья, бывший офицер не сообщил. А тем временем участники манифестации в Сумах предложили «публично унизить» Петра Алексеевича относительно гуманным способом.

«Он (Порошенко, — ФАН.) должен через официальный сайт и свои страницы в социальных сетях заявить о своей неспособности управлять таким государством, как Украина. Признать свою трусость и предательство и пообещать навсегда исчезнуть из нашей жизни», — говорится в заявлении сумских активистов.

«Недовольных политикой «монетизации льгот и субсидий» становится все больше, и это можно понять, — подчеркивает украинский экономист Александр Охрименко. — Киеву явно не стоит воплощать в жизнь крайне непопулярные реформы, это может для Банковой плохо закончиться».

С этим мнением согласен и европейский наблюдатель Александр Митц.