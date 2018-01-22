Путин посетит торжественное собрание в честь 95-летия Верховного Суда 23 января

Москва, 22 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 23 января, посетит Верховный Суд, где состоится торжественная церемония, приуроченная к 95-летию высшей судебной инстанции России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин посетит Верховный Суд России 23 января, где будет проходить торжественное собрание, посвященное 95-летнему юбилею высшей судебной инстанции страны», — следует из сообщения.

В пресс-службе уточнили, что на мероприятие приглашены также представители судейского корпуса, руководство кабинета министров и Федерального собрания.

Напомним, глава российского государств Путин ранее участвовал в мероприятиях, посвященных юбилеям высшей судебной инстанции.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин лично поздравит Верховный Суд Российской Федерации с 95-летним юбилеем.

Владимир Путин. Биография