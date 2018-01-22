Эрдоган раскритиковал США за призывы ограничить операцию в сирийском Африне

Анкара, 22 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление Госдепа США, в котором Вашингтон призвал Анкару ограничить по срокам и масштабам операцию, проводимую в сирийском Африне.

«США нам говорит, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты — операция закончится, и мы уйдем», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Он также подчеркнул, что Турция «не зарится на чужие земли». Анкара борется не против курдов, а против формирования террористического коридора, добавил Эрдоган.

По его словам, против Турции продолжаются провокации на севере Сирии. На сегодняшний день в Хатае имеются жертвы ракетного обстрела. И это не останется без ответа, подчеркнул турецкий лидер, отметив, что Анкара настроена решительно.

Напомним, что в субботу власти Турции объявили о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Решение Анкары связано с планами США по созданию так называемых «Сил обороны границы», состоящих преимущественно из курдов, что неприемлемо для Турции.