Киев хочет запретить ПАСЕ приглашать россиян на заседания

Страсбург, 22 января. Киев счел недопустимым участие представителей РФ в заседании ad hoc комиссии Бюро ПАСЕ. Об этом заявил замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в Раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Наша делегация будет бороться против создания этого ad-hoc комитета и будем поднимать вопрос, что приглашение россиян… — это недопустимо», — заявил он. Напомним, заседание созданной в декабре прошлого года ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ должно пройти 23 января в рамках зимней сессии ассамблеи.

Об участии вице-спикера нижней палаты Петра Толстого и главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева в заседании подкомиссии впервые с момента кризиса 2016 года ранее заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский ранее в комментарии РИА Новости выразил надежду, что ad hoc комиссия, одной из задач которой является урегулирование отношений РФ, станет площадкой для нового этапа взаимодействия между Федеральным Собранием и ассамблеей.

Напомним, в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях из-за позиции по Крыму, после чего Москва перестала направлять необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ.

В конце июня минувшего года Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Несмотря на приостановку выплат части взноса, РФ продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.