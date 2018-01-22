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Украина
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Украина
Порошенко похвастался «Московской вошью»
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    Порошенко похвастался «Московской вошью»

    16:03  22 Января 2018
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    Порошенко похвастался «Московской вошью»

    Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о впечатлениях от подаренной ему на день рождения брошюры Симона Петлюры «Московская вошь».

    Порошенко во время выступления на праздничных мероприятиях в связи с Днем соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики посоветовал согражданам прочесть работы гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры, а также анархиста Нестора Махно.

    Украинский лидер отметил, что чиновникам и другим политикам он рекомендует к прочтению «Воспоминания» Скоропадского. Порошенко добавил, что был поражен этим трудом, передает «Свободная пресса».

    «Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь», — продолжил украинский лидер. — Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды».

    Порошенко похвастался «Московской вошью»

    Напомним, в прошлом году неизвестные подарили Порошенко книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #порошенко #книги #петлюра #московская вошь #махно #скоропадский
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