Генерал СБУ: самолет Качиньского сбили черные маги. Колонка Олега Денежки

Это поразительное открытие сделал не какой-нибудь безграмотный историк, которых на Украине как селедки в бочке, и не маргинальный политик майданного разлива. Заявление о таинственных магах прозвучало в эфире одной из популярных украинских телепередач из уст генерал-лейтенанта СБУ Григория Емельяновича Омельченко. Отмахнуться от этого невозможно.

Вот иногда кажется, что на Украине достигли пика абсурда. Выше только космос, но там вакуум и холодно, летают космические корабли, а в них высокообразованные космонавты. Но, похоже, украинские публичные лица сделали очередной прорыв в стратосферу. Высота украинской мудрости и прозорливости посрамила Эверест, в девичестве Джомолунгму, а глубина этой глупости глубже Марианской впадины.

Итак, разоблачено очередное коварство Москвы: самолет президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 был сбит под Смоленском с применением самых передовых магических кремлевских технологий. По словам Омельченко, самолет был обречен с самого начала. Трудно сказать, про какое начало говорил генерал, очевидно, это момент покупки авиалайнера Польшей. Но факт: шансов у Качиньского не было.

Специально обученные российские «военные черные маги» из недр Минобороны России составили астрологическую карту и сбили самолет польского президента. Ну — если верить украинскому эксперту.

«Я установил, как задействовали лиц, занимающихся черной магией. В Минобороны РФ есть засекреченный НИИ, который занимается военной астрологией и который составил натальную астрологическую карту на братьев Качиньских, экипаж самолета и даже на сам самолет», — заявил Омельченко.

Для тех, кто не знает, а я не знал, поясним, что это за карта. Натальная карта в астрологии — это всего лишь персональный гороскоп, построенный на момент рождения человека. Иногда это название также применяют, говоря о рождении организации или государства. А в нашем случае еще и самолета, что является явным российским технологическим прорывом в отрасли гадания на кофейной гуще и наблюдения сквозь хрустальный шар.

Конечно же, возникает вопрос: а как именно генерал-лейтенант, не видя места катастрофы, не видя обломков, не имея доступа к документам расследования МАК 2010-2011 годов, смог вывести на чистую воду российских злодеев с дипломами Школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

Свет на методы своего расследования проливает сам Григорий Емельянович. Удивительно, но он не применял спиритизм или некромантию, чтобы пообщаться с погибшими. Не использовал контагиозную или гомеопатическую магию с целью установить контакт с местом катастрофы и обломками самолета. Даже светлую магию Омельченко не применял, хотя это было бы уместно для разоблачения черных магов. Отставной генерал пользовался лишь аналитикой. То есть силой своего могучего мозга.

Омельченко черпал исходную информацию из открытых источников, после чего общался с гражданскими и военными авиационными экспертами. Этого, по словам генерала, оказалось достаточно. То есть там, где забуксовали опытные специалисты по расследованию катастроф из многих стран, Омельченко добился успеха лишь силой мысли. А это уже на грани телепатии.

Сделав необходимые выводы, генерал написал книгу «Самолет президента», которая вышла в свет в 2012 году. Однако про черных российских магов (а какие же они еще?) Омельченко предусмотрительно умолчал, чтобы не травмировать читателя страшным открытием.

Следующим страшным открытием был установленный генералом «факт», что самолет громили в несколько этапов. Первый — это удар по польскому самолету электромагнитной пушкой «Ника» российской разработки. Правда, тут есть нестыковки. Во-первых, «Ника» это генератор, а не пушка, а во-вторых, самолет потерпел катастрофу в 2010 году. А первая экспериментальная «Ника» увидела свет только в 2012-м...

На следующем этапе самолет был обстрелян в воздухе российскими гранатометами «Шмель» с термобарическими зарядами.

«Я обратил внимание, что многие тела пассажиров были обуглены и без одежды. Эксперты установили, что пожара как такового в самолете не было, он не горел. Были лишь отдельные очаги возгорания, которые легко и быстро погасили. Эффект пожара мог создать термобарический заряд. Во время взрыва создается температура около тысячи градусов, которая и обуглила тела. На вооружении российской армии есть ракетно-пехотные огнеметы «Шмель», в том числе и с термобарическим зарядом. Я смог найти инструкцию по применению этого оружия. Вы сейчас ее видите, но публиковать ее нельзя», — заявил Омельченко.

Почему нельзя публиковать секреты (а инструкция несекретна) «страны-агрессора», понять решительного невозможно. Но важнее тут, что «Шмель» — это гранатомет класса «земля-земля», стреляющий неуправляемыми зарядами. С таким же успехом можно попытаться сбить самолет гаубицей или минометом.

К тому же, уместно было бы огорчить генерала лично, хотя мне это недоступно, но температура взрыва даже устаревшего тротила свыше трех тысяч градусов по Цельсию, а у более современного гексогена — около четырех тысяч.

Кстати, без телепатии и тут не обошлось. Омельченко точно известно, что первый этап чудовищного плана ФСБ назывался «Непрошеный гость» («Татарин»). Какой смысл давать два названия одной операции? Чтобы в самый ответственный момент подготовки всех исполнителей запутать? Но в любом случае, без чтения мыслей на расстоянии тут не обошлось.

Наши украинские партнеры, когда им указываешь на их явную глупость, бодро отвечают: все это неважно, мало ли кто что заявил? В данном случае можно было бы даже согласиться, ведь 66-летний Омельченко — генерал недействующий и находится в отставке. Пенсионер, проще говоря.

Но пенсионер не в меру активный и излишне настырный. Найти черную кошку в темной комнате в ее, кошки, отсутствие для него — плевое дело. На этот раз «черную кошку» он нашел всего за семь лет — именно столько времени ушло у него на заочное расследование смоленской авиакатастрофы.

И вообще, пенсионный возраст генерала в данном случае не аргумент и не оправдание глупости заявления. Потому что список занимаемых постов и достижений Григория Емельяновича внушает. В прошлом — он начальник отдела военной контрразведки СБУ. Кроме того, он кандидат юридических наук, депутат Верховной рады пяти созывов и член ПАСЕ с 2006 по 2010 год.

Мужественную грудь Омельченко украшает знак Героя Украины, генерал даже награжден знаком Канадского королевского легиона — крестом «Виктория». За заслуги перед Канадой в возрождении украинской государственности. Ну, а кому вообще еще эта государственность нужна?

Кстати, Григорий Омельченко был некогда не просто членом Коммунистической партии СССР, но и делегатом XXVІІІ съезда КПСС. А в годы восстановленной им государственности Украины бодро и быстро (молод тогда был) переполз в партию Юлии Тимошенко.

Нет, у наших противников нет шансов. Сокрушительные хакеры, зловещая магия, страшный президент, да еще и мельдоний. У меня только один призыв — к миру.

Сдавайтесь.