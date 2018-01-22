Операция Турции в Сирии ослабит позиции США и НАТО — турецкий политик

Анкара, 22 января. Военная операция Турции против курдов в сирийском Африне должна ослабить позиции США и НАТО. Об этом в понедельник заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Турция будет защищать свою безопасность, и это, как мы видим, не блеф и не шантаж. Начав операцию в Африне, Турция защищает свои границы. Сирия сохранит свою территориальную целостность, а также будет сохранена территориальная целостность и всех соседних стран», — отметил он.

Перинчек подчеркнул, что операция проводится против «американских пешек» — «Рабочей партии Курдистана» (считается террористической в Турции) и связанной с ней организации «Демократический союз» (PYD), передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Турция начала военную операцию против сирийских курдов в Африне. Это стало реакцией на заявления США, которые анонсировали создание «сил безопасности» на границе Сирии и Турции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США провокацией.