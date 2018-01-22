18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко рассчитывает, что украинские СМИ сами ограничат «российские новости»
Новости Сирии
Операция Турции в Сирии ослабит позиции США и НАТО — турецкий политик
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Операция Турции в Сирии ослабит позиции США и НАТО — турецкий политик

    15:12  22 Января 2018
    426

    Операция Турции в Сирии ослабит позиции США и НАТО — турецкий политик

    Анкара, 22 января. Военная операция Турции против курдов в сирийском Африне должна ослабить позиции США и НАТО. Об этом в понедельник заявил председатель турецкой партии «Родина»  Догу Перинчек.

    «Турция будет защищать свою безопасность, и это, как мы видим, не блеф и не шантаж. Начав операцию в Африне, Турция защищает свои границы. Сирия сохранит свою территориальную целостность, а также будет сохранена территориальная целостность и всех соседних стран», — отметил он.

    Перинчек подчеркнул, что операция проводится против «американских пешек» — «Рабочей партии Курдистана» (считается террористической в Турции) и связанной с ней организации «Демократический союз» (PYD), передает РИА Новости.

    Напомним, что ранее Турция начала военную операцию против сирийских курдов в Африне. Это стало реакцией на заявления США, которые  анонсировали создание «сил безопасности» на границе Сирии и Турции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США провокацией.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #турция #африн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      14:56 22 Января 2018 238
      Читать
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления
      14:30
      Сегодня

      Прощание с композитором Шаинским в Москве завершилось долгими аплодисментами
      11:33
      Сегодня

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих
      10:51
      Сегодня

      Суд над Саакашвили в Киеве: полиция и нацгвардия оцепили здание, ждут нацбата «Донбасс»
      9:29
      Сегодня

      «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2236

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      16361

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38301

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4165

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37719
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      2972
      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      Назарбаев подробно рассказал Путину об итогах встречи с Трампом

      13:47   22 Января 2018
      495
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России

      13:09   22 Января 2018
      205
      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      Клинцевич: Активная работа Путина с молодежью сегодня ударит по коррупции завтра

      12:51   22 Января 2018
      220