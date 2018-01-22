Эксперты увидели общие черты между программами Грудинина и НСДАП

Между программой «25 пунктов», составленной Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) Германии под руководством Адольфа Гитлера, и «20 шагов» Павла Грудинина есть определенная схожесть. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, например, обе программы объединяет национализация всех ранее созданных акционерных предприятий, борьба с ростовщиками, участие в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий обычных рабочих и многое другое.

Например, в программе НСДАП, в пункте 13, говорится: «Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов)». В первом пункте программы Павла Грудинина видим схожее положение:

Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.

На этом схожие пункты не кончаются. Например, в 25-м пункте программы НСДАП говорится следующее:

Создания сильной централизованной власти государства. Непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всего государства, а также во всех его организациях. Создание сословных и профессиональных палат для осуществления принятых государством законов во всех федеральных землях. Лидеры партии берут на себя обязательства по обеспечению выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, а в случае необходимости, даже жертвуя собственными жизнями.

25-й пункт НСДАП очень похож на 19-й шаг программы Павла Грудинина:

Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента.

Кроме того, очень похожи следующие пункты двух программ. Например, в пункте 18 программы НСДАП говорится следующее:

Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.

С 18-м пунктов программы НСДАП очень похож на 15-й шаг программы Грудинина:

Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан. НСДАП 11. Уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства.

Голый популизм

Публицист и политический обозреватель Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН выразил уверенность в том, что качество программы Павла Грудинина свидетельствует о низком уровне профессионализма его помощников.

«Понятно, что у Грудинина в силу его профессии нет понимания нюансов подготовки столь масштабных экономических программ, нюансов изменения системы оборонного комплекса. Но, хотя его программу нельзя назвать чистым популизмом, ее можно упрекнуть в заимствовании идей. Многие пункты просто списаны с известных «25 шагов» НСДАП», — пояснил Владимир Головашин.

Эксперт подчеркнул, что следовать даже экономическим пунктам гитлеровской программы бессмысленно.

«Похоже, что программу Грудинина, как и гитлеровскую, писали в пивной. Да, во многом все программы похожи одна на другую, таких, где будет сказано о падении экономики и ухудшении жизни народа, не найти. Однако гитлеровская программа, даже наполненная во многом благими намерениями, привела Германию к краху. Популизм не доводил до добра ни одного серьезного лидера», — резюмировал Владимир Головашин.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН схожесть программ Павла Грудинина и Адольфа Гитлера.