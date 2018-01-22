Представительство курдов отказалось от участия в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 22 января. Представительство сирийского Курдистана приветствует усилия Москвы по установлению мира в Сирийской Арабской Республике, но в настоящее время не видит смысла участия в конгрессе национального диалога в Сочи. Об этом в понедельник заявил представитель региона в российской столице Роди Осман.

«Во-первых, мы таких курдов не знаем. Нам неизвестно, кто получил такое приглашение», — подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что усилия РФ всегда позитивно оцениваются, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что изначально рабочим названием данного форума было «конгресс народов Сирии», с чем были согласны курды.

Ранее стало известно, что подготовка к массированной атаке на курдов на севере САР стартовала после провокации со стороны США — в Вашингтоне сообщили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью недопустимо для Турции, где считают сирийских курдов союзниками «Рабочей партии Курдистана» (группировка запрещена в России).

Напомним, ранее глава иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сирийские курды внесены в перечень приглашенных на конгресс в Сочи.

Работа по подготовке к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи продолжается. Спецпредставитель главы российского государства по Сирии Владимира Путина — Александр Лаврентьев — заявлял, что на форуме слово будет представлено всем участникам конфликта.